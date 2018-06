H&M har store lagre af tøj, som de ikke kan få solgt, og mængden af usolgt tøj vokser.

Den svenske tøjgigant har så meget tøj i overskud, at værdien efterhånden løber op i omkring 26 mia. danske kroner. Det er ifølge CNN en stigning på 13 procent over det seneste år.

»Lager-problemet har nu udviklet sig til et betydeligt problem for virksomheden,« siger analytikeren Adam Cochrane fra investeringsbanken Citi til tv-stationen.

Foto: ERIC PIERMONT

Analytikeren mener, at H&M vil tilbyde rabatter enten online eller i butikkerne de steder, hvor kunderne traditionelt set er glade for udsalg. Tøjkoncernen vil også overveje at sælge den store mængde tøj til andre detailvirksomheder i lande, hvor H&M ikke i forvejen har butikker. Endelig overvejer man også at donere det til velgørenhed eller genbruge det.

Topchef i H&M Karl-Johan Persson. Foto: ANNA RINGSTROM

Årsagen til de store lagre af tøj er ifølge H&M en svag salgsudvikling.

»Den første halvdel af året har været noget mere udfordrende, end vi oprindeligt troede, men vi tror, at der vil være en gradvis forbedring, og at vi vil se et stærkere andet halvår,« sagde topchef i H&M, Karl-Johan Persson torsdag til CNN.