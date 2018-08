Vil du have lidt ekstra uhygge til den næste krimi-roman? Så kan du tænke på, at bøger engang kunne indeholde den stærkt giftige version af farvestoffet ’parisergrønt’.

Nu har forskere fra Syddansk Universitet fundet tre giftige bøger, der formentlig har været ombundet med parisergrønt i deres eget universitetsbibliotek. Det skriver forskerne i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Du skal dog ikke være bange for moderne bøger, selvom de har fået et flot, grønt omslag.

Allerede i anden halvdel af det 19. århundrede stoppede man nemlig med at bruge den giftige version af parisergrønt som farvestof, beroliger forskerne.

Forskerne undersøgte bogomslagene ved hjælp af en teknik kaldet røntgenfluorescensanalyse.

Det er en teknik, hvor man udsætter et materiale for røntgenstråler. Ved at måle, hvilke stråler, der kommer tilbage, kan man afsløre, hvad materialet består af.

Analysen viste, at de underliggende lag på bøgernes omslag indeholdte arsen, der er et af verdens mest giftige grundstoffer.

Den mest giftige variant, uorganisk arsen, kan give tarmforstyrrelser, kvalme, sår i huden og lungeforstyrrelser. Men det kan også føre til kræft og i sidste ende slå dig ihjel.

Arsen-forbindelserne på bøgerne stammer formentlig fra parisergrønt, der er lavet af kobber-arsenforbindelser.

Parisergrønt var et populært farvestof i det 19. århundrede, da det har en stærk grøn farve, der ikke falmer med tiden.

Da man indså giftigheden af parisergrønt i anden halvdel af det 19. århundrede, gik man i en periode over til at bruge det som insektgift på markerne.

På samme måde kunne parisergrønt faktisk også beskytte bøgerne mod insekter og skadedyr – og det er måske også årsagen til, at det blev brugt i bogomslagene på bøgerne fra Syddansk Universitet, fortæller forskerne.

