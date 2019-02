Den amerikanske rumorganisation NASA har samlet en række af sine mest imponerende satellitbilleder fra 2018.

Vi omgiver os konstant med aerosoler, som er en opløsning af faste eller flydende stoffer i en gasart.

De små luftbårne partikler findes i alt fra sod til støvpartikler eller smådråber.

Ved hjælp af matematiske udregninger fra data, indsamlet via satellit og jord-censorer, kan forskere modellere, hvad der sker i vores atmosfære, herunder forandringer i temperatur, fugtighed og vind.

Havet er på billedet herunder illustreret med blå og afslører tyfonerne Soulik og Cimaron, der er direkte på vej mod Sydkorea og Japan.

En strøm af sort karbon, illustreret med rød, udbreder sig fra kontrollerede afbrændinger af marker i Afrika og store skovbrænde i Nordamerika.

Den lilla farve illustrerer skyer af støv, der fyger fra Saharaørkenen.

Cape Town i Sydafrika er kendt for sine flotte strande og høje biodiversitet, men i 2018 var det ved at gå grueligt galt.

På grund af klimaforandringer lå byen under for tre usædvanligt tørre år. Cape Towns borgere forberedte sig på ’Day Zero’ i april 2018, som var blevet spået til at være måneden, hvor Cape Town som den første storby i verden skulle løbe tør for vand.

Stik imod varslerne blev det ikke tilfældet på grund af en kombination af kraftig regn og ikke mindst lokales engagement for at passe på vandbeholdningen.

Billedet herunder blev taget, mens byens vandbeholdning var på 55 procent – bare seks måneder forinden var den nede på kun 13 procent.

Her ses Cape Towns største vandforsyningsområde, Theewaterskloof, der de seneste år har være underlagt alvorlig tørke. Billedet er fra 9. juli 2018. (Foto: NASA/OLI) Vis mere Her ses Cape Towns største vandforsyningsområde, Theewaterskloof, der de seneste år har være underlagt alvorlig tørke. Billedet er fra 9. juli 2018. (Foto: NASA/OLI)

På billedet herunder ses lava i infrarøde farver fra en katastrofe i maj, der medførte, at Hawaiis største sø fordampede i timevis, og hundredvis af boliger blev ødelagt i Vacationland og Kapoho.

Satellitkameraet opfanger de infrarøde signaler fra lava, der på billedet strømmer mod havet.

Satellitbilleder som dette er utroligt nyttige i forbindelse med naturkatastrofer. Farverne gør det lettere for forskere at indsamle data, der ikke kan ses med det blotte øje.

De lilla områder omkring den glødende lava udgør skyer, hvilket indikerer, at dette billede blev taget, da der for en stund blev skyfrit, hvor det normalt ville være tildækket.

Billedet blev taget af Operational Land Imager (OLI) den 23. maj 2018 under en katastrofe på Hawaii, der fik alvorlige konsekvenser for områdets beboere. (Foto: NASA/OLI) Vis mere Billedet blev taget af Operational Land Imager (OLI) den 23. maj 2018 under en katastrofe på Hawaii, der fik alvorlige konsekvenser for områdets beboere. (Foto: NASA/OLI)

