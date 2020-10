Hammeren ser nu ud til at falde over Hans J. Høyer, der er den hjemsendte og forgyldte direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

Mandag morgen meldte ministeriet ud, at direktøren for den skandaleramte styrelse efter alt at dømme skal afskediges.

Helt konkret henviser Forsvarsministeriet til en ny advokatundersøgele af forløbet om snyd og misbrug, som B.T. i stor stil har afdækket.

»Vurderingen er, at 'der over for direktøren for FES er grundlag for at iværksætte et ansættelsesretligt forløb med henblik på afskedigelse'. Det vil Forsvarsministeriet nu straks følge op på,« skriver ministeriet.

Skandalen dag for dag Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse. B.T. gennemgår her skandalens mere end tre år lange forløb. November 2016: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmelder til Midt- og Vestjyllands Politi en medarbejders mulige svindel med Forsvarets penge. Maj 2019: Rigsrevisionen indleder en undersøgelse af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det sker, efter Rigsrevisionen er blevet kontaktet af en såkaldt whistleblower, der slår fast, at der sker ulovlige køb i styrelsen. 1. oktober 2019: I Forsvarsministeriet holder departementschef Thomas Ahrenkiel møde med økonomidirektøren og koncernstyringsdirektøren, Per Pugholm Olsen. Her diskuteres et 'udkast' fra Rigsrevisionen til den kritiske rapport om Ejendomsstyrelsen. 9. oktober 2019: Kontorchef i Forsvarsministeriet sender mail til Rigsrevisionen, hvor han argumenterer for, at den skal skrives om og på flere områder være mildere. Det fremgår ikke, hvem i ledelsen der har set og godkendt denne mail. 4. december 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kontaktes i al hemmelighed af Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, der fortæller, at Rigsrevisionen har hård kritik på vej. 6. december 2019, kl. 10: Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er rejst tiltale mod to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner. Ligeledes er der rejst tiltale mod tre andre for medvirken til bestikkelse og mandatsvig. 6. december 2019, kl. 11: Rigsrevisionen fremlægger rapporten om problemerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rapporten viser, at der nærmest har været frit spil til at svindle. Rigsrevisionen har således fundet fejl i 54 af de 64 indkøb, den har undersøgt. »Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne, ved præsentationen af rapporten. 9. december 2019: Der kommer i DR beskyldninger mod firmaet Søndergaard EL A/S i Holstebro for at have mistænkelig regnskabspraksis i firmaet, når det handler med Forsvarets Ejendomsstyrelse. Firmaet afviser beskyldningerne. 10. december 2019: Trine Bramsen vælger at tjenestefritage direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der dog får ny stilling. Samtidig sender Forsvarsministeriet et rejsehold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring for at lave en undersøgelse. 13. april 2020: B.T. kan nu fortælle, hvad rejseholdet er kommet frem til. Oberst oplyser, at fire ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er sigtet for at have skyggekonto hos firmaet Søndergaard EL A/S. Og gennemgang af en af de sigtedes mails viser 'indikationer af mistænkelige forhold relateret til andre leverandører'.

Og det drejer sig altså helt konkret om Hans J. Høyer, der allerede i december blev sendt hjem af forsvarsminister Trine Bramsen, da skandalen kom frem.

Men først nu peger pilen for alvor på, at han får en regulær fyringsseddel.

I lind strøm er pengene ellers fosset ind på Hans J. Høyers konto det seneste år.

I november sidste år fik Hans J. Høyer nemlig en ny åremålskontrakt som direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) den 18. december 2019

Det medførte, at han fik udbetalt 696.277 kr. som et såkaldt fratrædelsesbeløb fra sin oprindelige kontrakt.

Det skete, selv om han slet ikke fratrådte direktørjobbet.

Nej, Hans J. Høyer fortsatte i stillingen som øverste chef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på en ny åremålskontrakt fra 1. november sidste år.

Og det var kun en måned før, han i december blev hjemsendt på grund af skandalerne.

Her er månedslønnen til den tjenestefritagede direktør i Forsvarsministeriets Erhvervsstyrelse, Hans Jørgen Høyer. Han er manden, der nu formelt skal fyres. Vis mere Her er månedslønnen til den tjenestefritagede direktør i Forsvarsministeriets Erhvervsstyrelse, Hans Jørgen Høyer. Han er manden, der nu formelt skal fyres.

I den nye kontrakt får han samlet 99.316 kr. i månedsløn, og det er eksklusiv pension.

En løn, der fortsætter, indtil fyringen er endelig på plads, oplyser Forsvarsministeriet til B.T.

Og dertil kommer, at han også har fået en bonus, der senest lød på hele 140.000 kr. oven i lønnen.

Altså er det en yderst velbetalt direktør med samlet indtægter på cirka to mio. kr. sidste år, der nu står foran afskedigelse.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har kaldt det en 'joke', hvad den hjemsendte direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået udbetalt. Ny venter der ham endelig en formel fyringsseddel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har kaldt det en 'joke', hvad den hjemsendte direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået udbetalt. Ny venter der ham endelig en formel fyringsseddel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Trine Bramsen, når ministeriet skriver 'henblik på afskedigelse', betyder det så ikke et farvel i form af fyringsseddel til direktøren?

»Det er det, departementet har taget første skridt imod, og det bakker jeg op om. Jeg synes, at det er helt naturligt, at det er den konsekvens, der drages,« siger Trine Bramsen.

Hans J. Høyer var dog ikke eneste chef, der blev hjemsendt, da skandalen kom frem i december sidste år.

Også koncernstyringslederen i Forsvarsministeriet, Per Pugholm Olsen, blev sendt hjem af Trine Bramsen.

Koncernstyrringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen blev i december sidste år sendt hjem som konsekvens af manglende kontrol med skandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Nu nedlægges den stilling, oplyser den ansvarlige minister. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Koncernstyrringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen blev i december sidste år sendt hjem som konsekvens af manglende kontrol med skandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Nu nedlægges den stilling, oplyser den ansvarlige minister. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han har nu fået stillingen som dansk chef for Natos træningsmission i Irak.

Til gengæld er stillingen som koncernstyringsleder i Forsvarsministeriets departement nu nedlagt. Og det er som direkte konsekvens af skandalen.

»Som jeg ser det, er ansvaret delt ud på alt for mange, og det er vigtigt, vi får styr på det. Det er baggrunden for, jeg har nedlagt den her stilling som koncernstyringsleder,« siger Trine Bramsen.

