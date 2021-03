Et fasanopdræt ved Ringsted og en hobbybesætning på Bornholm er ramt af den smitsomme fugleinfluenza H5N8.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

De har torsdag 4. marts erklæret et udbrud af den smitsomme fugleinfluenza i et mindre fjerkræhold i Pedersker tæt på Åkirkeby på Bornholm, ligesom der også er et udbrud i et fasanopdræt i Kongsted øst for Ringsted.

I fasanopdrættet var der 550 fasaner, men alle blev i dag aflivet, ligesom alle i fjerkræholdet på Bornholm også blev aflivet.

»H5N8 er meget smitsom, og vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. For at bremse smitten indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området,« siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Dagens to fund er de seneste i rækken af udbrud. Siden november sidste år har der været konstateret fugleinfluenza i syv besætninger i Danmark.

Derfor fastholder Fødevarestyrelsen kravet om at holde fjerkræ under overdækning eller tag i hele landet. Desuden opretter Fødevarestyrelsen en tre og ti kilometer restriktionszone rundt om de to besætninger.

»Det er alvorligt for fuglene, og det er en alvorlig situation i øjeblikket. Derfor vil vi også på det kraftigste opfordre til, at ejere af fjerkræhold, også hobbybesætninger, er ekstra opmærksomme på at følge krav og anbefalinger for at minimere risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med deres fjerkræ. Både af hensyn til eget fjerkræ og af hensyn til fugle i det hele taget,« siger Tim Petersen.

Fugleinfluenzaen har store konsekvenser for branchens eksport til lande uden for EU. Således forventer Fødevarestyrelsen, at lande som Japan, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore nu forlænger deres importstop af danske æg og fjerkræ.

Fugleinfluenza er alvorligt for fuglene, men de kan i sjældne tilfælde også smitte mennesker. Der er den seneste tid registreret flere tilfælde af smitte til mennesker i udlandet, men endnu ikke i Danmark.

Derfor skal man undgå berøring med døde, vilde fugle, lyder det.