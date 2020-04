»Jeg begyndte at græde. Det er så frygteligt, jeg har svært ved at finde ord.«

Wilma på under et år er den femte kat, der de seneste syv måneder er ramt af samme smertefulde skæbne og derfor har fået dyreelskeren Jeanette Vellier til at fælde tårer.

Det er nemlig et stort mysterium, hvad der er årsag til, at kattene har været udsat for præcis det samme.

De har alle mistet det ene eller begge bagben.

Fem katte har siden september sidste år mistet bagben. Ingen ved, hvordan det præcist er sket. Her er den kat, der blev fundet lige før påske uden det ene bagben. Knoglen til det mistede ben hænger ud af kroppen, og derfor har B.T. valgt at sløre den værste del af billedet. Foto: Inges Kattehjem Vis mere Fem katte har siden september sidste år mistet bagben. Ingen ved, hvordan det præcist er sket. Her er den kat, der blev fundet lige før påske uden det ene bagben. Knoglen til det mistede ben hænger ud af kroppen, og derfor har B.T. valgt at sløre den værste del af billedet. Foto: Inges Kattehjem

»Det er stort spørgsmål, hvad der er sket. Der er mange forskellige forslag, og et af dem er, at det er bevidst dyremishandling,« siger Jeanette Vellier, der er formand for foreningen Sydhavsøernes KatteSOS.

Det hele startede i september sidste år, da en lille kattekilling blev fundet lidt uden for den lollandske by Sakskøbing.

Killingen havde et åbent sår, der hvor det ene ben burde være.

Den fik navnet Flora, men døde cirka 14 dage senere af sine skader.

Killingen Flora, der blev fundet i september med hele det ene ben fjernet på den ene eller anden måde. Desværre døde den et par uger efter at være fundet. Foto: Inges Kattehjem Vis mere Killingen Flora, der blev fundet i september med hele det ene ben fjernet på den ene eller anden måde. Desværre døde den et par uger efter at være fundet. Foto: Inges Kattehjem

Så gik der tre måneder, inden der blev fundet en ny kat med lignende skade, og denne gang var det ikke en killing.

Det var hankatten Anton, der også havde mistet det ene bagben og derfor gav ret meget omtale i pressen.

Og Flora og Anton er slet ikke alene om denne skæbne.

I december blev katten Anton fundet. Ligesom Flora var et af hans bagben fjernet. Foto: Inges Kattehjem. Vis mere I december blev katten Anton fundet. Ligesom Flora var et af hans bagben fjernet. Foto: Inges Kattehjem.

»Vi fik besked om to katte til, som også havde mistet bagben. Den ene skulle mangle begge ben, og det forlyder, at den hoppede af sted som en kanin. Men desværre er de aldrig blevet fundet,« forklarer Jeanette Vellier.

Lige før påske skete det igen. Denne gang er det så Wilma, der kom krybende hjem til sine ejere efter at have været væk i et døgn.

Ligesom de andre fire katte manglende hun også bagben.

Det store spørgsmål er, hvad der præcis er sket?

Scanningsbillede fra en af kattene i Sakskøbing, der har fået fjernet sit ene bagben. Foto: Inges Kattehjem. Vis mere Scanningsbillede fra en af kattene i Sakskøbing, der har fået fjernet sit ene bagben. Foto: Inges Kattehjem.

»Der er mange forskellige bud, også fra dyrlægerne. Men intet kan siges med sikkerhed. Det er et stort mysterium,« siger Jeanette Vellier.

Der går et jernbanespor gennem Sakskøbing, så i teorien kan kattene være ramt af et tog.

Ligeledes kan de være kørt over af en traktor, da der er en del landmænd i området.

Begge bud er dog ret tvivlsomme, da kattene ikke har brækket deres ben. Nej, de er simpelthen kappet af.

Sådan er straffen for dyremishandling Udgangspunktet for de idømte fængselsstraffe for forhold med karakter af mishandling af dyr ligger i dag på cirka 30 dage. I 2016 blev vedtaget et forslag om at fordoble strafferammen for mishandling af dyr. Det gik fra fængsel i op til et år til fængsel i op til to år. Kilde: Miljøministeriet

»Det er også et bud, at de er røget ind i en fælde. Men det er mærkeligt, at ingen af kattene har siddet fast i fælden, men i stedet har mistet benene,« siger Jeanette Vellier.

Ret sandsynligt er det derfor, at en eller flere personer har mishandlet kattene ved at fange dem og skære bagbenene af.

»Jeg vil så gerne have sandheden frem. Lige nu er det uvist og ser ud til bare at ske igen og igen,« siger dyrevennen.

19. april opfordrede Inges Kattehjem folk med viden om mishandling af katte til at kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Meldingen herfra er denne:

Her ses endnu et billede af en af kattene, der på mystisk vis, har fået fjernet bagben. Sydsjælland- og Lolland-Falster Politi opfordrer borgere til at ringe, hvis de er vidne om, hvad der kan være årsag. Foto: Inges Kattehjem. Vis mere Her ses endnu et billede af en af kattene, der på mystisk vis, har fået fjernet bagben. Sydsjælland- og Lolland-Falster Politi opfordrer borgere til at ringe, hvis de er vidne om, hvad der kan være årsag. Foto: Inges Kattehjem.

»De billeder, der vises fra Inges Kattehjem, er bestemt ikke rare at se på. I min optik er der ingen tvivl om, at katten har lidt,« siger Peter F. Hvidberg, der er politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Og årsagen til kattenes lidelser er fortsat et stort mysterium.

Peter F. Hvidberg oplyser, at politiet meget gerne tager imod henvendelser fra borgere, der har kendskab til, hvad der er sket med kattene.

»Der kunne eksempelvis være borgere, der er bekendt med ulovlige fælder eller andet, som kan hjælpe med at få sat en stopper for disse makabre hændelser,« siger han.