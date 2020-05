I den populære tv-serie 'Friends' går den lettere akavet og humoristiske karakter Chandler ofte rundt som single, inden han ender med at gifte sig med Monica.

Og i den virkelige verden er skuespilleren Matthew Perry nu officielt single, efter han i to år har dannet par med agenten Molly Hurwitz. Det skriver In Touch Weekly

»Det er sket for nylig. Det var venskabeligt, men de har besluttet sig for at gå hver til sit,« fortæller en kilde tæt på parret til det amerikanske medie.

Den 50-årige 'Friends'-stjerne og den 29-årige agent blev første gang set sammen i december sidste år.

Matthew Perry er verdenskendt for sin rolle som Chandler i den ultrapopulære komedieserie 'Friends'. Foto: CARLO ALLEGRI

Det var dog først i februar, at Molly Hurwitz på sin private Instagram-profil delte et billede, hvor hun bekræftede, at de var et par.

Her afslørede hun samtidig, at det ikke ligefrem var nyt, da hun skrev, at det var andet år sammen med sin 'valentine'. Men nu er forholdet altså slut.

Går man og savner Chandlers mange jokes eller bare ikke kan få nok af 'Friends' generelt, så kan man så småt begynde at glæde sig.

Matthew Perry og de fem resterende 'Friends'-stjerner er nemlig snart aktuelt med et genforeningsafsnit, der efter planen skal indspilles senere på sommeren.