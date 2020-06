Mange danskere kan - som verdenssituationen ser ud nu - se frem til en sommerferie “hjemme” og sjældent har interessen for at købe et af sommerhusene rundt omkring i landet været større end nu.

Der er bare en enkelt udfordring: På bare fem er år antallet af fritidshuse på det danske boligmarked næsten blevet halveret og der er rekord få til salg i øjeblikket.

Det viser tal fra boligsitet Boliga.dk.

Tilbage i sommeren 2015 kunne sommerhuskøberne vælge og vrage mellem næsten 13.400 fritidshuse*. I år ser det noget mere skrabet ud og der er blot knap 7.400 sommerhuse at vælge imellem.

Selv hvis man ikke er den skarpeste til formler og regnestykker, så står det klart, at antallet at mulige købere til landets sommerhusene er langt højere end normalt. Et billede som købermægler Rie Jakobsen fra mæglerkæden Home kan nikke genkende til.

'Sommerhusmarkedet er helt vildt lige nu. Købere, som måske har gået og overvejet at finde et sommerhus et par år, kommer frem nu, så der er mange flere om buddet. Hvilket betyder, at feriehuse, der kan have været til salg i to år, hvor der ikke er sket noget med prisen, nu pludselig bliver solgt over prisen med flere interesserede købere,' siger hun til Boliga.dk.

Hvis du er en af dem, der gerne vil sikre dig et sommerhus til den kommende feriesæson, så er der kun en ting at gøre: frem med pengepungen.

'På købernes vegne er jeg ærgerlig over, at det skal være sådan, men der ikke så meget andet at gøre lige nu end at få pengepungen frem og forberede sig på, at udbudsprisen på det sommerhus, som du gerne vil have fat i, nok ikke er det, du ender med at betale for det,' siger Rie Jakobsen til Boliga.dk.

Nye tider på sommerhusmarkedet

Udover at køberne skal være villige til at strække sig økonomiske, så er der ikke nogen af de “gamle tricks” med for eksempel at søge væk fra de populære sommerhusområder, som virker i øjeblikket.

'Situationen er det samme for sommerhuse, der ligger længere væk fra storbyen. Jeg har købere i for eksempel Kulhuse og Væggerløse, hvor et sommerhus til omkring 800.000 kroner ender med at koste million for at sikre sig en handel, hvor der har været flere købere,' siger Rie Jakobsen.

I sidste ende, er der kun en ting, der kan sikre dig den feriebolig - som du er interesseret i: en underskrevet købsaftale i hånden hurtigst muligt.

'Selvom en ejendomsmægler lover dig, at sommerhuset er dit til udbudsprisen, så kan du ikke være sikker før du står med den underskrevne aftale i hånden. Det sker, at der kommer en anden køber ind fra højre, som byder over inden papirarbejdet, er gået i gennem, og så er der ikke noget, der afholder sælger for at vælge dem frem for dig,' siger Rie Jakobsen til Boliga.dk.

Under Coronakrisen faldt udbuddet af sommerhuse uge for uge. Det nåede lavpunktet i uge 16, hvor kun 171 nye fritidshuse kom på markedet - til sammenligning kom der i samme uge sidste år 565 fritidshuse til salg.

Siden da er antallet dog begyndt at stige igen og i uge 23 var tallet oppe på 360, hvilket er omkring 64 mere end i uge 23 sidste år - så noget tyder på, at landet lige så langsomt er på vej tilbage til niveauet før Coronakrisen.

