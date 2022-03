»Kender jeg nogen, som kan hjælpe?«

Sådan skrev Freddy Kirszner i et opslag på Twitter, da han efterlyste en bus til at køre nødhjælp ned til den ukrainske grænse for derefter at samle ukrainske flygtninge op og køre dem til Danmark.

Det gjorde han så i weekenden. Hør her om turen i videoafspilleren over artiklen, eller stil spørgsmål til Freddy på B.T.s Facebook-side her.