Da huset ramte markedet for et år siden, var det det dyreste rækkehus på det danske boligmarked.

På til salg-skiltet stod der 26,5 millioner kroner, og på dørskiltet står der - lidt endnu - Lars Thuesen.

Erhvervsmandens 300 kvadratmeter store rækkehus i Toldbodgade i København er nemlig netop blevet solgt for hele 24,9 millioner kroner, hvilket også var den pris, der senest stod på salgsopstillingen hos liebhavermægleren Claus Borg & Partner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lars Thuesen, der tidligere har været en ledende skikkelse i blandt andet SAS, har ifølge tinglysningen solgt sit byhus til erhvervsmanden Bjørn Høi Jensen, der fornyligt blev præsenteret som ny formand for Den Berlingske Fond. Også han har opbygget sin formue i erhvervslivet.

Rækkehuse til salg

Ifølge Boliga.dk er der for øjeblikket knap 3.000 rækkehuse til salg i Danmark.

Priserne strækker sig over en skala, hvor det billigste er et rækkehus på 87 kvadratmeter i Sønder Felding, der er udbudt til salg for 195.000 kroner, mens det dyreste ligger i København K og koster 19,9 millioner kroner.

Når salget af Lars Thuesens lejlighed er endt i det prisleje, som det er, skyldes det nok, at der er dømt ægte liebhaveri.

Huset ligger i Frederiksstaden, der vel nok er mest kendt for at huse Kongefamilien, og så byder ejendommen desuden på ti værelser, sildebensparket, udskårne radiatorskjulere, høje vægpaneler og stuklofter.

