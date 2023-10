Fire dage efter, at den 13-årig Jashmin fra Esbjerg blev meldt savnet, ved politiet stadig ikke, hvor hun befinder sig.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

Jashmin Solli Nielsen forlod søndag aften det bosted i Esbjerg, hvor hun bor.

På det tidspunkt mente politiet ikke, at hun havde været udsat for en forbrydelse. Som dagene går, stiger bekymringen for teenagere dog naturligt nok.

Ikke mindst hos hendes familie i Esbjerg.

B.T. talte onsdag med Jashmins onkel, Dennis Nielsen, som fortalte, at familien frygter det værste.

»Hun plejer altid at holde kontakt til sin mor, men hun har intet hørt fra hende siden søndag,« lød det fra onklen.

Familien er bange for, at hun har mødt nogen, der har gjort hende ondt.

Derfor er Dennis Nielsen og resten af familien snart klar til at tage sagen i egen hånd.

»Hvis hun ikke er fundet på fredag, så starter vi vores egen eftersøgning. Så skriver jeg ud på Facebook og forsøger at samle så mange som muligt,« fortalte han til B.T. onsdag aften.