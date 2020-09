Forsvarschef Bjørn Bisserup går på pension ved udgangen af november. Det skriver Forsvarsministeriet i en meddelelse.

Det sker efter en tid, hvor Forsvaret har været ramt af den ene møgsag efter den anden.

Bjørn Bisserup har været i Forsvaret, siden han var 16 år, og har de seneste 12 år haft topstillinger. Siden 2017 har han været forsvarschef.

En ny forsvarschef ventes at blive udpeget omkring efterårsferien, oplyses det. Den formelle tiltrædelse vil være 1. december 2020 – dagen efter at Bjørn Bisserup har sidste arbejdsdag.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) takker den afgående forsvarschef for indsatsen.

»Med sikker hånd har Bjørn som forsvarschef styret Forsvaret gennem implementering af forlig og budgetanalyser. Samtidig med at Forsvaret har løst opgaver i verdens brændpunkter og herhjemme. Bjørn er en dygtig og engageret leder,« siger hun i meddelelsen fra Forsvarsministeriet.

Forsvarschefen fratræder imidlertid midt i en meget turbulent tid for Forsvaret.

Inden for det seneste år har Forsvaret været centrum for en stribe af skandalesager om nepotisme, svindel og misbrug af offentlige midler samt upassende adfærd.

Bjørn Bisserup kunne være gået på pension som 60-årig for et halvt år siden, men først nu føler han, at tiden er inde.

»Jeg passerede for et halvt år siden en milepæl, hvor jeg kunne være trådt tilbage, men hvor jeg stod over for nogle opgaver, som jeg først ville følge til dørs. Nu er sagerne i god gænge, og det er derfor det rigtige tidspunkt at skifte ud på posten som forsvarschef,« udtaler Bjørn Bisserup i meddelelsen fra Forsvarsministeriet.

Hvilke sager, forsvarschefen ville følge til dørs før pensioneringen, uddyber han ikke.

»Jeg har været utrolig stolt af at stå i spidsen for så dedikerede og kompetente medarbejdere,« fortsætter Bjørn Bisserup i meddelelsen.

Bjørn Bisserup er i øjeblikket hjemsendt, efter at han blev testet positiv for covid-19 efter et kursus i Forsvaret.