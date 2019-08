Træning gør mester. En sætning, du helt sikkert har hørt fra din træner mere end en gang.

Det har sågar heddet sig, at hvis du bare træner 10.000 timer, kan du blive mester i hvad som helst.

Men et nyt studie sår nu tvivl om, hvorvidt det kun er træningsmængden på de 10.000 timer, der får dig til tops. Det skriver The Guardian på baggrund af et nyt studie ifølge Videnskab.dk.

I studiet har Brooke Macnamara, lektor i psykologi ved Ohio Universitet, sammen med en kollega gentaget en undersøgelse fra 1993, hvor forskerne fandt, at de bedste violinister og pianister havde rundet omkring 10.000 øvelsestimer i en alder af 20 år.

Brooke Macnamara udtaler til The Guardian, at forskerne i 1993 tilsidesatte ting som naturtalent, genetiske faktorer og miljø, da de konkluderede, at træning er den vigtigste ingrediens, hvis man vil blande sig med eliten.

Forskerne har i det nye studie interviewet 13 violinister om deres træningsvaner.

Violinister var rangeret under kategorier som 'de bedste', 'gode' og 'mindre dygtige'.

Efterfølgende fik forskerne violinister til at føre dagbog over deres ugentlige træning. Og her var resultaterne:

De mindre dygtige havde trænet omkring 6.000 timer i en alder af 20 år.

Både de gode og de bedste havde hver angivet, at de havde trænet omkring 11.000 timer gennemsnitligt i en alder af 20 år.

I alt udgjorde antallet af øvetimer cirka en fjerdedel af kvalifikationsforskellen mellem de tre grupper.

En af forskerne bag studiet i 1993, psykolog på Florida State University Anders Ericsson, er dog ikke just imponeret over de nye resultater.

Han udtaler til The Guardian, at forskerne bag det nye studie i det store og hele blot har gentaget det oprindelige studie, og at der var så små forskelle mellem de bedste og de gode violinister i det nye studie, at det ikke var overraskende, at de to grupper også havde brugt den samme træningsmængde.

»Når menneskekroppen udsættes for et usædvanligt pres under gentagende og bevidst træning, udtrykkes en række sovende gener i DNA’et fra ethvert sundt individ. Samtidig aktiveres ekstraordinære processer i kroppen,« fortæller Anders Ericsson til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Brooke Macnamara skal træningen nok gøre dig bedre, end du var i går, men det gør dig ikke nødvendigvis bedre end din nabo – eller andre i klassen.

