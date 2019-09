De fleste har nok erfaret, at det er en dårlig idé at købe ind på tom mave. Sulten påvirker vores evne til rationelt at beslutte, hvad der skal ned i kurven, og man kan hurtigt ende med lidt flere tilfældige snacks, end hvad man egentlig kan spise.

Men det er muligvis ikke kun, når du køber ind, at du risikerer at træffe dårlige valg, når sulten trænger sig på.

Sult påvirker nemlig menneskers evne til at træffe rationelle beslutninger, skriver Dundee University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Ifølge et nyt studie gør sulten os mere utålmodige, og den kan få os til at foretrække at modtage en mindre belønning med det samme frem for at modtage en større belønning på længere sigt.

Studiet blev foretaget ved at stille 50 forsøgspersoner en række spørgsmål vedrørende hypotetiske belønninger, først da de var mætte, og senere efter at sulten havde trængt sig på.

Forsøgspersonernes beslutningsproces blev i høj grad påvirket af, om de var sultne. Både i forhold til spørgsmål om mad, men også i forhold til helt andre ting som eksempelvis økonomiske gevinster.

Forskerne tilbød at udbetale en lille hypotetisk gevinst til forsøgspersonerne med det samme, men lovede at fordoble belønningen, hvis forsøgspersonerne kunne vente nogle dage på at modtage den.

Da forsøgspersonerne var mætte, var de villige til i gennemsnit at vente i 35 dage på at få fordoblet gevinsten. Men når forsøgspersonerne fik samme spørgsmål, mens de var sultne, så var de pludselig kun villige til at vente i tre dage.

Benjamin T. Vincent, der er hovedforsker på studiet, frygter, at sulten kan blive misbrugt eksempelvis til at presse folk under forhandlinger.

»Hvis man nu for eksempel tager til et møde med en bankrådgiver om sin pension eller et lån, imens man er sulten, så kan man komme til at prioritere den mere øjeblikkelige tilfredsstillelse, frem for hvad der ville være mest gavnligt på længere sigt,« siger han i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Psychonomic Bulletin & Review, hvor forskerne konkluderer, at man nok skal passe på med at tage beslutninger, der ikke vedrører mad, når man er sulten.

