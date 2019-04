Kradsen, kløen, knopper, blærer og skæl på huden.

Sådan reagerer nogle menneskers kroppe på et par uskyldige pift af parfume, skriver Videnskab.dk.

Skønhedslaboratoriet, som er en serie på Videnskab.dk’s YouTube-kanal Tjek, har undersøgt, hvorfor nogle reagerer allergisk på parfume, og hvad man kan gøre for at undgå det.



Hudallergier kommer i højere grad end pollenallergi af vores miljø - altså de ting vi omgås.

Forskere har eksempelvis vist, at 70 procent af nikkelallergien skyldes miljø og ikke gener.

Man mener i høj grad, at det samme gør sig gældende for parfumeallergi, da mekanismerne bag nikkel- og parfumeallergi er de samme.

»Du kan se på det lidt ligesom et lotteri. Jo flere lodder du køber, des større chance er der for, du vinder jackpot,« fortæller Cecilia Demant, der er vært for Skønhedslaboratoriet.



Generelt er det en god ide at tænke over, hvor man egentlig gerne vil have parfume henne, og så skære lidt ned på det i sine produkter generelt.

Man kan passende fravælge parfume i sin deodorant, da armhulen, som er et fugtigt og lukket område, er særligt følsom over for parfume.

Bodylotion er også et godt sted at starte, fordi man kommer det på hele kroppen. Desuden bør man prioritere parfumefri produkter, hvis det er nogle produkter, der bliver på huden, lyder endnu et råd.



Hvis du har symptomer, kan du blive testet for det hos din hudlæge, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om det er et særligt stof, du er allergisk overfor.



Parfumeallergi er dog lidt drilsk, da symptomerne ofte viser sig forsinket i forhold til, hvornår man har brugt parfumen - ofte opstår de først efter 18 til 48 timer.

Allergien er livsvarig, men man kan blive mindre følsom med tiden, hvis man sørger for at undgå stofferne, man er allergisk overfor.

Et sidste råd er derfor at kigge efter deklarationen 'parfumefri' eller Astma-Allergi Danmarks blå krans, der også er en garanti for, der ikke er parfume i produktet, hvis man vil være på den helt sikre side.

