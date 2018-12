Forestil dig, at du går en tur i en ørken, og efter noget tid bliver du lidt tørstig.

Du ser dig omkring, men der er ingen sodavandsautomat i nærheden – kun kaktusser, ørkengræs og biller, og de klarer sig fint uden sodavandsautomater.

Men hvordan? Jo, de samler vand fra luften, og den smarte evne har et hold forskere fra Ohio University ladet sig inspirere af i et nyt studie.

»Vi tænkte: Hvordan kan vi samle vand fra luften omkring os?,« siger professor Bharat Bhushan ved Institut for Maskin- og Rumteknik ved Ohio State University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk

»Og så begyndte vi at kigge på de ting i naturen, som allerede gør det: Kaktussen, billen og ørkengræsset.«

Bharat Bhushan og hans hold nærstuderede de tre planter og dyr, så de i laboratoriet kunne kopiere deres evne til at samle kondenseret vand fra dis og tåge, der falder om aftenen. De fanger dråber fra luften og filtrerer dem til rødder eller lignende, som gør dem i stand til at overleve.

Disse naturlige teknikker har forskerne efterlignet ved at bygge en række systemer, der opsamler vand fra luften på samme måde.

De har eksempelvis brugt en 3D-printer til at skabe bille- og kaktus-lignende overflader og testet dem i et fugtigt miljø. Det viste sig, at overflader med små kegleformede toppe, som vi kender fra kaktusser, var særligt effektive.

Forskernes laboratorie-kopier er dog ikke kun ren fascination. Det handler om at finde løsninger på globale problematikker, ifølge Bharat Bushan.

»Vandforsyning er et kritisk og vigtigt spørgsmål, især for folk i verdens tørreste egne,« siger Bharat Bhushan i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

»Ved at bruge bio-inspirerede teknologier kan vi hjælpe med at løse udfordringen med at levere rent vand til mennesker over hele verden så effektivt som muligt.«

