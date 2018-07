Nyt middel lavet af det stærke i chili fik mus til at tabe sig.

Forskere har brugt den aktive forbindelse, der gør chili stærk, til at udvikle et potentielt slankemiddel. Det skriver Medicalnewstoday, ifølge Videnskab.dk.

Den omtalte forbindelse capsaicin er den, der gør, at du mærker en brændende fornemmelse på tungen, når du spiser chili.

Men nu viser ny forskning, at forbindelsen måske også kan hjælpe mod fedme. I hvert fald hos mus.

Forskere er nemlig lykkedes med at bruge capsaicin til at udvikle et stof, som fik overvægtige mus til at tabe sig.

Et hold forskere ført an af Dr. Baskaran Thyagarajan fra University of Wyoming School of Pharmacy i Laramie, USA, har designet et stof kaldet metabocin, der langsomt frigiver capsaicin over 24 timer.

Forskerholdet testede effekeen af metabocin i mus og har for nyligt fremlagt resultaterne ved den årlige konference ved Society for the Study of Ingestive Behavior, der afholdes i Bonita Springs i Florida, USA.

Under forsøgene gav forskerne metabocin til mus, der var blevet fodret med en fed diæt. De holdt samtidig øje med musenes blodplasma, lever- og nyrefunktion, samt musenes blodtryk.

»Vi observerede store forbedringer i blodsukker og kolesterolniveauer, insulinrespons og symptomer fra fedtleversygdom,« siger Baskaran Thyagarajan til medicalnewstoday.com.

Musene fik stoffet over en periode på otte måneder, og deres vægttab holdt ved i hele perioden, samtidig med at forskerne ikke kunne finde nogen bivirkninger.

Men forskerne advarer også om, at deres resultater ikke betyder, at mennesker skal begynde at spise stærk chilipeber for at tabe sig.



Faktisk fortæller de, at chilipeber og stærk mad ikke absorberes særlig godt fra maven, og det vil derfor ikke have samme effekt som stoffet i deres forsøg.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk.