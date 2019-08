I 1495 sank det verdenskendte og unikke danske skib Gribshunden, men på trods af de mange år på bunden af havet er der stadig meget, vi endnu ikke ved om det 35 meter lange skib, der blev opdaget i 1970’erne.

Men sådan bliver det ikke ved med at være. I dag starter nemlig en af de største arkæologiske undersøgelser i Blekinge, hvor forskerne både undersøger Gribshunden og det bemærkelsesværdige jernaldersted i Västra Vång. Det skriver Lunds Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I alt deltager hele 50 forskere, og et lige så stort antal forskere vil deltage i selve undersøgelserne, hvilket også gør det til en af de største arkæologiske undersøgelser i Sverige i moderne tid, skriver Lunds Universitet i pressemeddelelsen.

Der vil både blive gennemført en marinarkæologisk og landarkæologisk undersøgelse, således at teknologi og forskernes ekspertise kan anvendes flere steder.

Både Lunds Universitet, Södertörns Universitet og Blekinge Museum er ansvarlige for undersøgelserne, hvor forskere fra USA, Storbritannien, Italien og Danmark deltager.

I 2015 blev en stor, dansk galionsfigur på 250 kilo bjærget fra Gribshunden.

Den store frontfigur har blandt andet været med til at klarlægge, hvordan man førte krig tilbage i 1495.

Gribshunden var i sin tid stævnet ud fra København med den daværende Kong Hans ombord. Han skulle til Sverige for at diskutere Kalmarunionen, men det danske krigsskib sank i 1495 ud for den svenske by Ronneby, som på det tidspunkt var dansk.

Skibet nåede selvsagt ikke til Sverige, da en pludselig eksplosion ombord på skibet gjorde en ende på missionen.

