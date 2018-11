Småt plastiklegetøj kan nemt ende i fordøjelsessystemet på småbørn, til stor bekymring for forældre.

Nu har et hold af 6 (voksne) engelske og australske forskere helt frivilligt slugt Lego for at undersøge farerne ved det, skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hele undersøgelsen blev dog udført med et glimt i øjet.

Den udkom nemlig i juleudgaven af tidsskriftet Journal of Paediatrics and Child Health, hvor man har tradition for at bringe forskning af den finurlige slags.

Det slugte Lego var hovederne fra de almindelige Lego-figurer, der måler omkring 1 centimeter i omkreds.

Forskerne opfandt selv to måleenheder, som de har forkortet SHAT og FART:

‘Stool Hardness and Transit score (SHAT)’ skulle måle, hvorledes legetøjet påvirkede deres afføring (Shat er britisk slang for lort). ‘Found and Retrieved Time Score (FART), skulle måle, hvor længe det tog legetøjet at bevæge sig gennem forskernes tarme (Fart er prut på engelsk).

Det tog fra alt mellem 1,1 til 3 dage for legetøjet at komme gennem tarmene, hvilket gav et gennemsnit på FART-scoren på i alt 1,7 dage.

SHAT-scoren viste, at legetøjet ikke havde nogen effekt på afføringen. Afføringens tilstand havde ligeledes intet at gøre med, hvor længe det tog at få legetøjet gennem tarmene.

Ingen af forskerne har desuden oplevet symptomer i forbindelse med forsøget.

Studiet kan forhåbentlig fremtvinge nogle smil og lindre et par bekymringer hos forældre, siger Grace Leo, der er en af forskerne bag forsøget til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hun er tilknyttet Sydney Children Hospital i Australien.

Hun tilføjer dog, at forældre skal søge hjælp hos en læge, hvis deres børn sluger ting som magneter, mønter, batterier, skarpe ting eller ting, der er længere end 5 cm og bredere end 2,5 cm. Eller hvis børnene udviser tegn på smerter.

Og så har forskerne i det nye studie kun undersøgt, hvad der sker, når legetøjet kommer ned i maven. Det er selvfølgelig helt anderledes farligt, hvis de små plastikstykker ender i luftvejen i stedet.

