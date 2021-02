Når du ikke længere må komme i fodboldklubben eller smutte en tur i træningscenteret, så kan det være svært at vedligeholde de sunde vaner.

Ikke engang en cykel- eller gåtur til frisøren, restauranten eller i biografen kan det blive til.

Under nedlukningen har det vist sig, at selv aktive danskere kan gå hen og blive helt inaktive, og det vækker bekymring hos et forskerhold fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, som står bag et nyt studie om danskernes bevægelsesadfærd under corona-nedlukningen i foråret.

I en artikel bragt i mediet Forskerzonen, som er en del af Videnskab.dk skriver forskerne om deres resultater.



Ifølge forskerne viste studiet, at danskerne bevægede sig 16,1 procent mindre under den første bølge af corona-nedlukningen sammenlignet med tiden før corona-pandemien.

Dette er problematisk, da mange danskere i forvejen bevæger sig for lidt, skriver forskerholdet og henviser til Verdenssundhedsorganisationens, (WHO) nyeste anbefalinger.

Ifølge WHO bør voksne i alderen 18-64 år begrænse stillesiddende adfærd og være moderat fysisk aktive mindst 150 minutter om ugen ved f.eks. at gå i rask gang, danse eller udføre havearbejde.

Derudover skal pulsen op i mindst 70 minutter om ugen ved f.eks. at løbe eller cykle, og mindst to gange om ugen bør man også styrketræne de store muskelgrupper.

Ikke alle i Danmark formår at leve op til WHO’s anbefalinger.

For eksempel viser sundhedsstyrelsens nyeste nationale sundhedsprofil fra 2017, at 29 procent af danskerne ikke lever op til anbefalingen om moderat aktivitet.

Men WHO påpeger dog også at det »at gøre noget fysisk aktivitet er bedre end ikke at gøre noget«.

»Det er anbefalinger, vi bør tage ved lære af. Særligt midt i en coronatid, hvor ondt er blevet til værre, hvad angår vores daglige fysiske aktivitetsniveau,« skriver forskerne fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet i artiklen bragt i Forskerzonen.

Forskernes studie bestod af et spørgeskema som 1.802 danskere i alderen 15-85 år besvarende.

16,1 procent af deltagerne var mindre aktive end før nedlukningen i foråret.

»Derudover angav 7,1 procent af danskere, som var fysisk aktive før nedlukningen, at de nu var helt stoppet med at være fysisk aktive. Dette er alarmerende,« skriver forskerholdet.

Ifølge et andet dansk studie, som Bente Klarlund blandt andre står bag, kan selv to ugers reduktion af fysisk aktivitet få betydelige sundhedskonsekvenser.

I artiklen bragt i mediet Forskerzonen lister forskerholdet fem råd, som skal få danskerne op af stolene.

1) Hold aktive pauser hver time (gå, hop, løft, hiv, bøj, stræk, sving)

2) Begræns stillesiddende adfærd

3) Transporter dig aktivt – gående eller cyklende

4) Styrketræn de store muskelgrupper to gange om ugen

5) Forsøg at blive forpustet hver dag

»Følger du ovenstående råd – også bare nogle af dem – gør det en forskel. Men du bør stadig stræbe efter at være moderat til intensiv fysisk aktiv mellem 150-300 minutter om ugen, og få høj puls mindst 75 minutter ugen. Det vil have en større sundhedseffekt« lyder det fra forskerholdet i artiklen i Forskerzonen.

(Illustration: Forskerzonen, tekst Jens Troelsen, Tanja Schmidt og Charlotte Skau Pawlowski) Vis mere (Illustration: Forskerzonen, tekst Jens Troelsen, Tanja Schmidt og Charlotte Skau Pawlowski)

