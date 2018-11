Forskere imponerer gang på gang med, hvad de kan fremstille i et laboratorie, og nu er det sket igen.

Forskere har nemlig for første gang nogensinde skabt kunstigt hjertekammervæv af menenskeceller, og det banker som et rigtigt hjerte.

Det skriver Cell Reports i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk

Her kan du også se en video af det kunstige væv.

Hjertevævet fungerer som en model for de øverste hjertekamre, og forskerne håber, at det vil kunne bruges til at undersøge hjertesygdomme og teste medicin mod hjerteflimmer.

»Det kan blive brugbart både i akademiske laboratorier og for lægemiddelindustrien, for før man kan teste potentiel medicin, er man nødt til at kunne lave en model af hjerteflimmer i laboratoriet,« siger Marta Lemme, der er førsteforfatter på studiet og forsker ved University Medical Center Hamburg-Eppendorf, i pressemeddelelsen.

Det nye hjertevæv er desuden i 3D, hvorimod der tidligere kun er blevet lavet 2D-hjertevæv.

For at komme dertil har forskerne brugt en teknik, der omprogrammerer blod- eller hudceller fra mennesker, så de når til et slags fosterstamcelle-stadie. Derefter behandles cellerne for at lave dem om til hjertekammervæv.

