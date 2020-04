Du burde måske ikke, tænker du. Men snart kan du næsten føle dine tænder bide gennem den søde og let klistrede glasur ned til den bløde og luftige krumme.

Når vi oplever ’cravings’ – en intens trang til en bestemt madvare – kan det måske være svært at styre, om man nu også skal spise det ekstra stykke kage, selv om man ikke har lyst, men bare trænger.

Det skriver ph.d. Anette Schnieber i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Anette Schnieber er lektor på Ernæring & Sundhed ved VIA University College.

Men hvad gør du så, når lysten melder sig, så snart du sætter dig i sofaen, slår tæppet over dine lår og rækker hånden ud efter fjernbetjeningen?

Den danske forsker kommer med gode og forskningsbaserede råd til, hvordan man undgår at give efter for cravings og tage uønskede kilo på.

Her er ph.d.ens tre strategier, der kan bryde chokoladetrangens lænker:

Strategi 1: Afled din opmærksomhed

Prøv at tænke på noget andet.

Det kan være en god idé at aflede sin opmærksomhed fra trangen, for eksempel med et spil Tetris på mobilen.

Her er der dog ingen garantier: Forskningsstudier har vist blandede resultater af at aflede sin opmærksomhed, skriver Anette Schnieber i artiklen på Videnskab.dk.

Strategi 2: 'Før-oplev' noget andet

Cravings opstår oftest i bestemte situationer, som kroppen forbinder med at indtage de søde sager.

Det gælder for eksempel, når man sætter sig i stuen om aftenen og har vænnet sig til, at nu står den altså på is eller chips.

Hjernens belønningscenter vil simpelt hen forvente at få et skud lækker chokolade-dopamin, allerede inden du selv har tænkt på det brune guld.

Det mener forskningen i hvert fald, for det har vist sig at være ret effektivt at erstatte de såkaldte 'før-oplevelser' af at spise for eksempel kage med andre oplevelser.

Man kan nemlig også få en helt sanselig fornemmelse af, hvor dejligt det bliver at mærke solen mod ansigtet og spurte til sin yndlingssang, lige inden man tager løbeskoene på.

Strategi 3: Acceptér din trang

Man kan også benytte en såkaldt ’acceptbaseret’ strategi, skriver forskeren i artiklen fra Forskerzonen på Videnskab.dk.

Når man gør det, sætter man sig blot tilbage i sofaen og registrerer sin trang og tænker på den som noget, der passerer og går over igen.

Sådan lærer man, at cravings ikke er noget, man skal flygte fra eller handle på for at få den ubehagelige fornemmelse til at stoppe.

