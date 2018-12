Hvis mænd får problemer med rejsningen, kan det i mange tilfælde afhjælpes med træning.

Sådan skriver et dansk forskerhold fra Syddansk Universitet i en artikel i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Forskerne står bag et nyt oversigtsstudie, der har gennemgået samtlige de seneste 10 års internationale studier på området.

Den overordnede konklusion var, at konditionstræning, vægttab og sund kost typisk giver mænd betydelige forbedringer for deres potens.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere Sådan kan du forbedre potensen helt naturligt

Åreforkalkning er den hyppigste årsag til, at man oplever problemer med rejsningen, skriver forskerne i artiklen på Videnskab.dk.

Og den typiske årsag til åreforkalkning er overvægt, fysisk inaktivitet og rygning.

Men forskningen viser, at fysisk aktivitet med moderat til høj intensitet 4 gange 40 minutter om ugen kan give mænd en betydelig bedring eller ligefrem normalisering af deres rejsning.

Forbedringerne blev målt, efter at mændene havde fulgt træningsprogrammet i et halvt år.

Læs mere på Videnskab.dk: Derfor vågner du op med ’jern’ på

Hvis du selv har svært ved at komme i gang med træningen, foreslår forskerne at du tager kontakt til en fysioterapeut, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor du kan starte.

En professionel kan også opmuntre dig til at fortsætte, når du er i fare for at give dig op.

Og så opfordrer forskerne dig også til at inddrage din partner eller dine venner i at være en del af den fysiske træning.

»For selvom det er sundt, skal det jo også gerne være både hyggeligt og sjovt,« afslutter forskerne fra Syddansk Universitet i artiklen på Videnskab.dk.

