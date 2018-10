Fik du også at vide af din mor, at du skal trække fra og lukke noget dagslys ind?

Nu har mors formaninger fået et videnskabeligt belæg. Det skriver den amerikanske medieorganisation National Public Radio ifølge Videnskab.dk.

Forskere har netop undersøgt forskellen i luftkvalitet i mørke og lyse rum. Og de fandt halvt så mange levende bakterier i husstøvet i rum med dagslys.

Læs mere på Videnskab.dk: Disse blinde passagerer kan snige sig med dig hjem fra ferie

Forsøget foregik i dukkehuse, som blev udstyret med rigtigt husstøv fra forskellige hjem i byen Portland i delstaten Oregon, USA.

Forskerne opvarmede dukkehusene og placerede dem udendørs i 90 dage med enten tildækkede, åbne, eller UV-belyste rum.

Da forskerne målte koncentrationen af levende mikroorganismer i husstøvet, var der kun godt halvt så mange i de rum, der stod åbne og var eksponerede for sollyset, sammenlignet med de tildækkede.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan dræber man bakterier på legetøj?

At dagslysets evner som bakteriedræber er på linje med rent UV-lys, overraskede forskerne.

Hidtil har man nemlig blot opfattet dagslys som behageligt for øjnene eller snakket om helbredsfordele ved dagslys i bred forstand, fortæller medforfatter til studiet Kevin Van Den Wymelenberg fra University of Oregon til National Public Radio ifølge Videnskab.dk.

Omvendt har UV-lys længe været kendt for at være velegnet til at desinficere eksempelvis drikkevand.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Skal man skrue ned for radiatoren, når man lufter ud?

Forsker-jubel: Endelig kan vi forklare mystiske billeder fra regnskoven

Alle mænd har engang været kvinder