Har du også ufrivilligt fået en enorm lyst til pizza, burger eller anden fed mad, efter at duften har strejfet din næse?

Så har ny forskning et bud på, hvordan du kan stoppe lysten igen. Det skriver sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Når duften strejfer din næse, vækker det din appetit, men hvis du dufter til maden i mere end to minutter, er det nok til at stoppe din trang til det usunde, konkluderer forskerne i det nye amerikanske studie.

»Dufte kan være et meget effektivt værktøj til at modstå den store lyst til usunde fødevarer,« siger en af forskerne bag studiet professor Dipayan Biswas fra University of South Florida, til sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Han har blandt andet forsket i sansernes indflydelse på købsadfærd.

Mens det første strejf typisk vækker din lyst til fed mad, kan langvarig udsættelse for lugten aktivere din hjernes belønningssystem og tilfredsstille hjernen. Og det kan ifølge forskerne helt afhjælpe din appetit efter den fedtholdige mad.

En forklaring på resultatet kan være, at hjernen ikke kan skelne mellem at nyde maden med smagssansen og blot at nyde duften med lugtesansen.

Selvom konklusionen endnu blot er en hypotese, stemmer forklaringen med tidligere forskning, der har konkluderet, at sanserne er meget tæt forbundne, og at sanserne kan påvirke hinanden, skriver sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Forskerne håber nu, at den nye viden kan bruges som metode til at hjælpe kunder i et supermarked eller skolebørn til et sundere madvalg.

