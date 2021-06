Vi kender det allesammen.

En irriterende hikke, der opstår efter en forhippet tår.

Men hvis du er en af dem, der ofte døjer med hikke, så er der måske gode nyheder på vej.

The Guardian skriver nemlig, at et hold forskere har fundet en løsning på problemet.

Hikke opstår typisk når man indtager mad eller drikkevarer for hurtigt. Herefter opstår periodiske sammentrækninger af mellemgulvsmusklen og stemmebåndet, samtidig med at der sker en lukning af strubelåget.

Men forskerne har nu opfundet et slags sugerør, der går under navnet HiccAway.

Kort sagt er det et L-formet sugerør med et hul i den ene ende, som man suger igennem, mens der er et justerbart låg med en ventil, i form af et mindre hul, i den anden ende.

Det fungerer sådan, at man placerer sugerøret i et glas med vand og begynder at suge af det. Præcis som et normalt sugerør fungerer.

Men med det nye sugerør kræver det en større sugeevne at få vandet op, og det aktiverer en nerve, der får mellemgulvsmusklen til at trække sig sammen.

Ydermere aktiveres en anden nerve, når vandet synkes.

Dermed holdes de to nerver i gang, som normalt forårsager hikke, og dermed elimineres hikken.

»Det virker med det samme og effekten holdes i flere timer,« har en af forskerne bag, Ali Seifi, udtalt til mediet.

Ifølge studiet har sugerøret stoppet hikken 92 procent af gangene. Over 90 procent, der har forsøgt metoden, siger, at det virker bedre end andre midler.

Studiet har dog sine svagheder, da det ikke er baseret på en fokusgruppe, men rettere folk, der selv har rapporteret om det.