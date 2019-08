For første gang findes der nu en effektiv behandling for den ekstremt farlige sygdom.

Da den smittefarlige og dødbringende sygdom ebola spredte sig i flere vestafrikanske lande i 2014, lykkedes det kun med store anstrengelser og internationalt samarbejde at få sygdommen under kontrol.

På det tidspunkt var der ingen effektiv behandling, og testversioner af lægemidler blev hastet igennem og taget i anvendelse. Trods alle anstrengelser døde 11.310 mennesker, og ebola begyndte at sprede sig til både Europa og USA, inden udbruddet blev standset.

Siden er der kommet en vaccine til, der giver en vis beskyttelse i op mod 12 måneder, og nu er det så endelig lykkedes at finde en effektiv kur mod sygdommen, hvis man alligevel bliver smittet. Fire lægemidler er netop blevet testet i det nye udbrud af ebola, der siden sidste år har bredt sig i DR Congo. To af midlerne har vist sig så effektive, at de nu skal erstatte de tidligere midler ved navn Zmapp og Remdesivir, der ikke virker så godt.

De nye lægemidler er baseret på såkaldt monoklonale antistoffer, der hjælper kroppens eget immunforsvar med at opdage og nedkæmpe den virus, der forårsager ebola. Forsøgene viser, at omkring ni ud af 10 patienter smittet med ebola kan overleve, hvis behandlingen sættes i gang tidligt. Uden medicinsk behandling overlever kun omkring tre ud af 10.

”Disse fremskridt vil redde tusinder af liv,” siger professor Jean-Jacques Muyembe, direktør for Institut National de Recherche Biomédicale i DR Congo, som har overvåget de kliniske forsøg, til den engelske avis The Guardian. ”Fra nu af vil vi ikke længere sige, at ebola er en uhelbredelig sygdom”.

I øjeblikket er der stadig hver uge omkring 86 nye tilfælde nye tilfælde af ebola i DR Congo, men antallet af nye smittetilfælde er faldet siden sygdommen toppede i april.