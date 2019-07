Her et af den slags spørgsmål, der kun popper op i hjernen sent om natten:

Hvis vi opdager et signal fra aliens, ville du så være lidt ligeglad, bare følge med i nyhederne om det eller blande dig i debatten om det på sociale medier?

Spørgsmålet stammer fra den muligvis største spørgeskemaundersøgelse om, hvordan vi jordboere vil reagere, hvis astronomerne pludselig opdager rumvæsener. Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan deltage i afstemningen.

Nogle mennesker mener, at vi skal sende meddelelser til aliens ud i rummet, selvom vi ikke har fået en meddelelse først. Synes du vi burde forbyde det, at regler skal regulere, hvem der må sende meddelelser ud, eller at alle og enhver skal have lov til det?

»Selvom vi aldrig har opfanget et signal fra udenjordisk intelligens betyder det ikke, at det aldrig kommer til at ske. Hvad hvis det gør?« siger Martin Dominik, seniorforsker ved School of Physics and Astronomy på University of St. Andrews, til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Det er The U.K. SETI Research Network (UKSRN), som står bag undersøgelsen, som har til formål at behandle folks reaktion på opdagelsen af rumvæsner forskningsmæssigt.

»SETI-miljøet gentænker nu dette scenarie i kølvandet på udbredelsen af sociale medier og fake news. Hvis det har konsekvenser for den brede offentlighed, bliver beslutningen politisk snarere end forskningsmæssig,« siger Martin Dominik.

