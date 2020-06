Den nordlige del af Den Kinesiske Mur blev ikke bygget for at afspærre mod invaderende hære.

I stedet blev den formentlig bygget for at overvåge civile bevægelser, forklarer den israelske arkæolog Gideon Shelach-Lavi fra The Hebrew University of Jerusalem. Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Videnskab.dk.

Da forskere kortlagde hele Den Kinesiske Murs 740 kilometer lange nordlige strækning for første gang, udfordrede deres fund tidligere antagelser om muren.

»Forud for vores studier troede de fleste, at formålet med muren var at stoppe Djengis Khans hær,« fortæller Shelach-Lavi, som ledte det to år lange studie af den nordlige del af muren, til AFP ifølge Videnskab.dk.

Men den nordlige del, som primært er placeret i Mongoliet, snor sig gennem dale og er forholdsvis lav og ligger tæt på stier. Det indikerer, at den del af muren tjente ikke-militære formål, mener forskerne.

Shelach-Lavi og forskerholdet konkluderer, at muren i højere grad var til for at overvåge og blokere mennesker og husdyrs bevægelser, og at det muligvis var for at beskatte dem.

Shelach-Lavi påpeger, at folk måske har søgt sydpå i kuldeperioder.

Konstrueringen af den flere tusinde kilometer lange Kinesiske Mur begyndte i det tredje århundrede f.v.t. og varede flere århundreder.

De israelske, mongolske og amerikanske forskere bag studiet brugte droner, satellitbilleder og traditionelle arkæologiske værktøjer til at kortlægge muren og finde artefakter, der hjalp til at præcisere, hvornår muren blev bygget, skriver AFP ifølge Videnskab.dk.

Den nordlige del af muren, som også kaldes Djengis Khans Mur og refererer til den mongolske erobrer, blev bygget mellem det 11. og 13. århundrede og er ifølge Shelach-Lavi i høj grad blevet overset af moderne forskere.

