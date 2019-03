Mange har hørt om, at flere fuglearter kan navigere over store afstande, fordi de bliver påvirket af Jordens magnetiske felter.

Et nyt studie tyder på, at mennesker faktisk også bliver påvirket af de selvsamme magnetiske felter. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

»Vores forfædre havde for millioner af år siden evnen til at opfange magnetiske felter. Det viser sig altså, at vi som art ikke har mistet den evne,« forklarer professor Joseph Kirschvink. Han står i spidsen for den forskning, som California Institute of Technology står bag.

Læs mere på Videnskab.dk: Se spektakulært billede af Danmark – taget fra rummet

Sammen med kolleger fra USA og Japan udførte professor Joseph Kirschvink undersøgelser på i alt 34 voksne forsøgspersoner.

Forskerne byggede et bur, som kunne rumme et voksent menneske siddende på en træstol med ansigtet mod nord. Buret skulle bygges af aluminium, da det kan holde Jordens naturlige magnetiske stråler ude.

Det gjorde det muligt for forskerne selv at styre, hvilke magnetiske felter de ville lade forsøgspersonerne blive påvirket af.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan fungerer magneter?

Eksempelvis kunne forskerne sørge for, at de magnetiske felter i nogle tilfælde blev fikseret til at pege i samme retning, mens de i andre tilfælde roterede. Og nogle gange blev der slet ikke produceret et magnetisk felt.

Forsøgspersonernes hjernebølger gjorde udslag, når forskerne pegede magnetfelterne mod nord og herefter enten vendte magnetfelterne opad eller nedad.

Hjernebølgerne ændrede sig også, hvis forskeren vendte magnetfelterne mod nord og herefter pegede magnetfeltet nedad og roterede det mod uret.

De to scenarier svarer naturligt til henholdsvis, at mennesker på den nordlige halvkugle nikker eller drejer hovedet til højre.

Læs mere på Videnskab.dk: Kæmpelyn ’fanget’ af astronauter



Andre forskere føler sig dog ikke helt overbeviste af de nye resultater.

Professor Peter Hore fra University of Oxford påpeger over for The Guardian, at der skal flere gentagelser af eksperimentet til, før man med sikkerhed kan sige, at menneskers hjerner kan opfange Jordens magnetiske felter.

Han uddyber, at forsøget bør udføres med forsøgspersoner fra den sydlige halvkugle for at bekræfte resultaterne.

Andre artikler på Videnskab.dk