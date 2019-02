Hundes personligheder ændrer sig overraskende meget i løbet af deres liv. Det viser amerikanske forskere fra Michigan State University i et nyt studie, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»Vi havde regnet med, at hundenes personligheder ville være ret stabile, fordi de ikke oplever de samme store livsstilsændringer som mennesker, men de ændrede sig faktisk meget,« fortæller professor William Chopik fra Michigan State University i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

»Vi opdagede ligheder med hundeejerne, det optimale tidspunkt at træne hunden og endda et tidspunkt, hvor hundene kan blive mere aggressive mod andre dyr,« fortæller William Chopik.

Sammen med en forskerkollega undersøgte William Chopik mere end 1.600 hundeejere, og studiet omfattede 50 forskellige hunderacer. Hundene var mellem få uger og 15 år gamle.

Under studiet skulle ejerne evaluere deres hundes personligheder og opførsel igennem deres liv. Ejerne skulle også svare på spørgsmål om deres egne personlighedstræk.

Resultatet viste, at ekstroverte hundeejere også vurderede deres hunde til at være mere ivrige og aktive, hvorimod hundeejere der selv bar rundt på flere negative følelser, vurderede deres hunde til at være mere angste og vanskeligere at træne.

Hundeejere, der vurderede sig selv til at være medgørlige, oplevede også deres hunde som mindre angste og mindre aggressive over for både mennesker og dyr.

Det nye studie viser, hvor stor en evne hundeejere har til at forme deres hundes personligheder i løbet af deres, mener de amerikanske forskere.

»At blive udsat for lydighedstræning var forbundet med flere positive personlighedstræk hen over hundens livsforløb,« fortæller William Chopik.

Forskerne mener også, de har fundet det bedste tidspunkt, hvis man vil træne sin hund:

»Vi kom frem til, at det bedste vindue for at lære en hund at være lydig er omkring seks-års-alderen, hvor den er vokset fra sit overgearede hvalpestadie, men inden den er alt for låst i sine vaner,« fortæller William Chopik i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

