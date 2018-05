Hvis dit hår ikke er blevet gråt endnu, så kan du takke dine melanocytter. Melanocytter er nemlig de celler, som laver melanin, som giver håret sin farve.

Nu indikerer et studie på mus, at mængden af melanocytter – og dermed gråt hår – er afhængigt af et gen ved navn MITF. Det skriver gizmodo.com ifølge Videnskab.dk.

MITF-genet laver et enzym, der kan stresse melanocytterne, så du får gråt hår tidligere, fortæller forskerne i et nyt studie.

Læs mere på Videnskab.dk: Her topper du i livet – se din bedste alder for alt

Hvis MITF-genet er for aktivt, så bliver melanocytterne hyperaktive og udmattede, så de ikke længere kan give farve til dit hår, konkluderer forskerne.

Det vil de fleste af os gerne undgå, at håret bliver gråt, så derfor prøvede forskerne at dæmpe virkningen fra MITF-genet hos nogle forsøgsmus i håbet om, at cellerne ikke blev udmattede.

Lige lidt hjalp det. Musenes pels blev gråt cirka samtidig som før. Men hvordan i alverden kan det dog gå til?

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor skifter mine børn hårfarve?

Ifølge forskerne skyldes det, at MITF også er med til at holde immunforsvaret på plads, så det ikke angriber sig selv.

Men når MITF-genet er for passivt, så bliver immunforsvaret hyperaktivt og begynder at nedbryde melanocytterne, så vi igen ender med det grå hår, skriver gizmodo.com ifølge Videnskab.dk.

I det nye studie har forskerne kun lavet forsøg på mus, og derfor er det sidste ord i forskerdebatten om, hvad der giver os mennesker grå hår, endnu ikke sagt.

Andre artikler på Videnskab.dk

Endelig bevist: Stress fører til gråt hår

Hvorfor ældes vi?

Den optimale levealder er 45 år