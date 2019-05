Hvis du vil have flere forskellige fugle i haven, så skal du lægge en fuglebuffet på foderbrættet.

Det viser et studie britisk studie, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

I studiet har ornitologier fra The British Trust for Ornithology fulgt en række frivillige siden 1970.

Deltagerne har i 40 år haft en foderstation i haven, og da ornitologerne dykkede ned i tallene, var resultaterne slående.

»Der er omkring 68 fuglearter, der altid har brugt de her foderstationer. De brugte dem i 70'erne og bruger dem nu, men blandt andet i vores egne haver (i England, red.), ser vi nu flere forskellige arter,« fortæller ph.d. og adfærdsbiolog Kate Plummer til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Kun 10 procent af deltagerne i studiet så skovduer og bogfinker ved deres foderstation tilbage i 1970.

I dag har tallet ændret sig til 80 procent, og fuglene dukker op ved foderstationerne sammen med mere almindelige fugle som rødhalse, solsorte, blåmejser og andre gængse fuglearter.

Alsidigheden af fuglearter steg i takt med, at flere former for fuglefoder og nye foderstationer ramte markedet, fortæller forskerne.

»Studiet antyder, at vi ved at fodre fugle i haven kan have en positiv indflydelse på populationer af fuglearter,« fortæller Kate Plummer til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Da foderstationerne bringer fuglene tæt sammen, er det dog meget vigtigt, at man holder foderstationerne rene, understreger Kate Plummer.

I år 2000 blev antallet af grønirisker i Storbritannien nemlig halveret på grund af sygdom, der blev overført ved foderstationer.

Andre artikler på Videnskab.dk