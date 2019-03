Det er aldrig for sent at rejse sig fra sofaen og komme i gang med at motionere.

Forskere har endda fundet ud af, at din risiko for at dø for tidligt nedsættes lige så meget, hvis du først kommer i gang, efter du har rundet de 40. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

»Hvis du ikke er aktiv, og først når du når 40-50-årsalderen beslutter at blive det, kan du stadig nyde godt af masser af fordele,« siger ph.d. og førsteforfatter til et nyt studie Pedro Saint-Maurice fra National Cancer Institute i USA til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet bygger på data fra 300.000 amerikanere i alderen 50-71 år.

De blev i midten af 1990'erne bedt om at besvare et spørgeskema, hvor de blandt andet skulle vurdere omfanget af deres fysiske aktiviteter, både moderate og mere energiske, på forskellige livsstadier.

Forskerne har efterfølgende brugt nationale registre til at spore, hvem der er døde hvornår, og hvad de er døde af.

Efter at have taget højde for faktorer som alder, sexliv, rygning og kost er forskerne kommet frem til, at:

Mennesker, der også er fysisk aktive på vej mod 40-50-årsalderen, har en lavere risiko for at dø af en hvilken som helst årsag i de følgende år end dem, der slet ikke foretager sig noget fysisk i fritiden.

Kvinder og mænd, der skruer op for aktivitetsniveauet - til omkring syv timer om ugen - når de bliver mellem 40 og 61 år, kan nedsætte risikoen for at dø af en hvilken som helst årsag i de følgende år med 35 procent.

Denne helbredsfordel er tilsvarende den, forskerne fandt hos mennesker, der har trænet på samme niveau fra de var teenagere eller i 20'erne og frem.

En svaghed ved studiet er dog, at det er baseret på enkeltpersoners egen erindring om, hvordan de har trænet for flere år siden.

Andre artikler på Videnskab.dk