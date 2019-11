Forskernes forvirring var total, da den dødelige Phocine morbillivirus, der havde dræbt titusindvis af sæler i den nordlige del af Atlanterhavet, i 2002 pludselig spredte sig til havpattedyr i Stillehavet.

Intet tydede på, at virussen - der dræber ved at angribe dyrenes luftveje og nervesystemer - havde spredt sig til et nyt dyr, der kunne have udbredt virussen til Stillehavet. Så hvordan var den alligevel endt der?

Det har en gruppe forskere undersøgt i et nyt studie, skriver NBC News ifølge Videnskab.dk.

Og ifølge studiet, der kan læses i det anerkendte naturvidenskabelige tidsskrift Nature, peger pilen på klimaforandringer.

Forskerne er nemlig kommet frem til, at nedsmeltningen af det Arktiske Hav har skabt nye søveje for dyrene, som virussen har kunne sprede sig igennem.

De har nået denne konklusion ved at undersøge data over blandt andet nedsmeltningen af det Arktiske Hav og observationer over dyremigrationer.

»Der var perfekte forhold, for at virussen kunne sprede sig i 2002. Der havde aldrig været så lidt is, og samtidig opstod der et af de største virusudbrud til dato,« forklarer Tracy Goldstein, der forsker ved School of Veterinary Medicin på University of California, og som er en af forfatterne bag studiet, til NBC News, ifølge Videnskab.dk.

Forskningen tilføjer altså til vores viden om de uforudsete konsekvenser, som klimaforandringer kan have for dyreliv, samt hvor nemt vores økosystemer kan blive skubbet ud af balance, hvis bare der opstår små forandringer.

»Vi kan ikke ignorere denne slags udviklinger, for snart kommer det også til at ramme os mennesker og resten af planeten,« siger Elizabeth VanWormer, der er forsker ved University of Nebraska og hovedforfatter på det nye studie, til NBC News, ifølge Videnskab.dk.

»Det understreger, i hvor høj grad det hele hænger sammen,« fortsætter hun.

Shawn Johnson, der leder The Marine Mammal Center i Californien, og som ikke har bidraget til forskningen, er enig i, at det nye studie giver stof til eftertanke.

Han påpeger, at studiet kan fungere som en påmindelse om, hvordan vi - grundet klimaforandringer - i fremtiden må bekæmpe sygdomme.

»Klimaforandringerne foregår ekstremt hurtigt, og det er vigtigt at forstå disse forandringer, når vi skal forberede os på, hvordan sygdomme kommer til at sprede sig mellem dyr og mennesker«, siger han til NBC News ifølge Videnskab.dk.

