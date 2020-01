Du kan godt droppe detoxkure som sellerijuice, homøopatiske leverdråber og organmassage, hvis du er ude på at rense din lever for giftstoffer.

Din lever har nemlig selv styr på det, skriver danske forskere i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

»Kroppen og leveren har ikke brug for en detoxkur for at rense kroppen. Det klarer en rask lever helt af sig selv!« skriver læge Johanne Kragh Hansen og lektor Maja Thiele fra Syddansk Universitet i artiklen på Videnskab.dk.

Det er ellers ikke uden grund, at du skal passe på din lever, påpeger forskerne.

Leveren kommer på overarbejde for de fleste i december på grund af fed mad og alkohol. Det kan give dig irritation i levervævet og mild fedtleverbetændelse, som du ikke kan mærke selv.

Hvis du igennem længere tid spiser for mange kalorier, kan du få ikke-alkoholisk fedtlever, og det kan give arvæv på leveren og endda skrumpelever.

I den forstand kan man godt sige, at leveren kan blive forgiftet, hvis du i længere tid behandler den dårligt.

Men hvordan passer du så bedst på din lever?

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol er et godt sted at starte, skriver de to danske forskere i artiklen på Videnskab.dk.

Ifølge anbefalingerne bør kvinder og mænd højst drikke henholdsvis 7 og 14 genstande om ugen.

Desuden bør du holde dig under fem genstande ved samme lejlighed.

Derudover kan du passe på din lever ved at følge Fødevarestyrelsens 10 kostråd.

Rådene lyder blandt andet, at du skal spise varieret og vælge magert kød.

Hvis du allerede har fået rigeligt med fed mad og alkohol i december er løsningen simpelthen at give leveren en pause, så den kan komme sig.

Det betyder, at du skal spise kaloriefattigt i en periode og holde alkoholindtaget på et minimum.

Leveren er et fleksibelt organ, som er hurtig til at komme sig, hvis du giver den en chance, fortæller forskerne.

Hvis en detoxkur med sellerijuice får dig til at skære ned på kalorier og alkohol kan den i en vis forstand godt hjælpe din lever. Det har bare ikke meget med selleri at gøre i sig selv.

Men de mere ekstreme kure med ensformig kost eller tarmskylninger skal du være varsom med, for de kan ende med at gøre mere skade end gavn, skriver læge Johanne Kragh Hansen og lektor Maja Thiele fra Syddansk Universitet i artiklen på Videnskab.dk.

