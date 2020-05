Er din før så lydige hvalp begyndt at ignorere dine kommandoer, efter at den er blevet lidt større, så fortvivl ej!

Hvis man skal tro forskere fra Newcastle University og University of Nottingham, er det nemlig bare, fordi din hund er blevet teenager – den skal nok blive normal igen.

I et nyt studie finder forskerne, at hunde er mere tilbøjelige til at ignorere ejerens kommandoer og er vanskeligere at træne, når de er otte måneder og gennemgår puberteten, sammenlignet med når de er fem måneder. Det skriver Newcastle University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

'Mange hundeejere og professionelle har længe vidst eller mistænkt, at hundeadfærd kan blive mere vanskelig, når hunde kommer i puberteten. Men indtil nu har der ikke været empirisk bevis for det,' siger Naomi Harvey i pressemeddelelsen fra Newcastle University ifølge Videnskab.dk. Hun er professor ved School of Veterinary Science and Medicine på University of Nottingham.

'Vores resultater viser, at adfærdsændringer set i hunde er meget lig forældre-barn-forhold, da hund-ejer-konflikten opstår mellem hunden og dens primære omsorgsperson, og ligesom med mennesketeenagere er det en forbipasserende fase,' fortsætter hun.

Ligesom med mennesker, lader det til, at teenagehunde er mest ugidelige overfor deres ’forældre’, nemlig ejeren – ikke overfor folk, de ikke kender så godt.

Forskerne har undersøgt hundes teenageopførsel ved brug af først 69 hunde. De overvågede, hvor lydige labradorer, golden retrievere og krydsninger af de to var, når de var hvalpe på fem måneder, og igen, når de var otte måneder gamle teenagere.

Teenagehunde var længere om at reagere på ’sit’-kommandoen, men kun når den blev givet af hundens primære omsorgsperson, og ikke af en fremmed. Når fremmede gav kommandoen, var teenagehundene anderledes lydige og reagerede hurtigere.

Forskerne så også på 285 labradorer, golden retrievere, schæferhunde og krydsninger heraf.

De enkelte hundes ejere og hundetrænere udfyldte hver et spørgeskema, hvor de blev bedt om at angive, hvor tilbøjelig hunden var til at nægte at adlyde kommandoer, som den tidligere havde lært.

Ejerne gav lavere karakterer til hundenes trænbarhed omkring teenagealderen, sammenlignet med da de var 5 eller 12 måneder gamle. Hundetrænere oplevede omvendt, at hunde blev nemmere at træne imellem fem- og ottemånedersalderen.

