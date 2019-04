Gik dine kondisko af mode i 80’erne? Har cyklen været punkteret i årevis?

Hvis du er en af dem, der kæmper for at finde en motionsform, der holder ved, så har du måske overset den mest oplagte form for motion, som alle har tid til.

Det skriver lektor Emmanuel Stamatakis i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

»Flere aktiviteter, der får pulsen op, lagt ind i de daglige rutiner - om det så er i form af en grundig støvsugning eller ved at gå i rask tempo, når vi alligevel skal ud og købe en sandwich til frokost - kan være afgørende for, at vi alle kan nå at få en god omgang motion hver dag,« skriver Emmanuel Stamatakis, der forsker ved University of Sydney, i artiklen på Videnskab.dk.

Sammen med blandt andre en dansk kollega fra Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø, har Emmanuel Stamatakis for nylig udgivet et videnskabeligt studie.

I studiet viser forskerne, at der er sundhedsmæssige fordele ved få pulsen i vejret i intervaller på bare 30 sekunder i løbet af dagen.

Træningsbegrebet kaldes HIIPA-træning (engelsk: High Intensity Incidental Physical Activity) og er karakteriseret ved kort, højintensiv træning, der akkurat når at få pulsen op.

»Blandt det store udvalg af forskellige fitness-regimer, ser vi konsekvent, at enhver form for høj intensitetstræning, uanset antallet af repetitioner, forbedrer kredsløbskonditionen og booster fitnessniveauet rigtig hurtigt,« skriver Emmanuel Stamatakis i artiklen på Videnskab.dk.

Hvis du alligevel er en sjælden gæst i fitnesscenteret, giver det måske mere mening at lægge fysisk aktivitet ind i hverdagens gøremål, skriver forskeren.

Han forslår blandt andet, at du:

Udskifter korte køreture med raske gåture

Tager trappen i et hurtigt tempo i stedet for elevatoren

Parkerer bilen et stykke vej fra indkøbscentret eller så langt væk på parkeringspladsen som muligt og bærer alle indkøbsposerne hen til bilen.

Tager hunden med i en hundeskov eller lignende og løber i let trav ved siden af i 30-90 sekunder

Andre artikler på Videnskab.dk