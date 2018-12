Sko får os til at løbe på hælen, og derfor er det formentlig bedre for føddernes udvikling at gå barfodet rundt så meget som muligt, når man er barn.

Sådan konkluderer en britisk forsker i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Forskeren undersøgte 714 newzealandske drenge, hvoraf næsten halvdelen gik barfodede det meste af tiden.

De newzealandske elever fortalte faktisk om færre smerter end det globale gennemsnit, skriver lektor Peter Francis, der er leder af Musculoskeletal Science Research Group ved Leeds Beckett University i England i artiklen på Videnskab.dk.

Hvis det at gå på bare fødder virkelig hænger sammen med færre smerter, kan årsagen være, at almindelige sko får os til at sætte hælen først på Jorden.

Derved kan musklerne nemlig ikke være med til at absorbere de stød, som møder hælen ved hvert skridt, mener forskeren.

Når man i stedet løber barfodet, er skridtlængden kortere, og derfor løber barfodede også med mere bøjede knæ og fødder, så musklerne er med til at tage af ved hvert skridt.

Løbesko med stødabsorberende såler får derimod løberen til at løbe med strakt knæ, så stødet fortsætter op gennem hælen og knoglerne.

Når man sammenholder resultatet af det newzealandske forsøg med, at sko ikke beviseligt giver færre skader, så er det rimeligt at foreslå, at børn bør gå uden sko så meget som muligt, mener den britiske forsker.

Desværre betragter de fleste i vestlige lande det ikke som socialt acceptabelt at gå på bare tæer.

Derfor har mange voksne slet ikke den nødvendige styrke eller struktur i fødderne til at gå rundt i længere tid uden sko, beklager den britiske forsker i artiklen på Videnskab.dk.

Til gengæld kan moderne fodtøj, der efterligner fodens egen struktur, måske hjælpe med omstillingen og samtidig ændre ved, hvad vi betragter som socialt acceptabelt.

