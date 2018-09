Kokosnødder har altid kunne bruges til forskellige ting. I troperne er nødderne i mange tusinde år blevet spist og kokosvandet drukket.

I nyere tid er kokosnødden også brugt til at lave drinks, og du kan slå hul i den, stikke et sugerør i hullet og sippe til en pina colada.

Det sidste skud på stammen er vidundermidlet kokosolie. Men det har også medført en masse røverhistorier om, hvad kokosolien egentlig kan bruges til. Det skriver en forsker på Videnskab.dk

Rosemary Stanton fra University of New South Wales tager i sin artikel tre påstande om den populære olie under sin videnskabelige lup for at komme nogle af myterne til livs.

1. Du taber dig af at spise kokosolie

Mange forveksler kokosolie med et semi-syntetisk laboratorieprodukt kaldet MCT-olie, som der ganske rigtig er evidens for kan fremme vægttab, selv om MCT-olie samtidig kan give kvalme, mavekramper og diarré.

MCT-olie er dog ikke det samme som kokosolie, og derfor kan man ikke regne med, at kokosolie vil have samme evne til at fremme vægttab.

2. Kokosolie reparerer håret

Nogle studier hævder, at kokosolie trænger bedre ind i håret end mineralolie.

Det er altså muligt, at kokosolie kan gavne, og at myten dermed er sand. Og da der ikke er påvist nogen skadelig effekt ved at smøre håret ind i kokosolie, er der ingen grund til at holde sig tilbage.

3. Bleger tænderne

Denne myte kan ikke bekræftes af videnskaben. Den er baseret på en gammel, alternativ metode, hvor man skyller munden i 10 til 30 minutter med kokosolie, der skulle trække bakterierne ud af munden.

Men der eksisterer ikke videnskabelig beviser for, at metoden virker – og derfor bør man ikke erstatte tandbørsten eller tandpleje med kokosolie.

