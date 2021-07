For nogle uger siden tog forretningsmanden Per Wimmer en beslutning om at erhverve sig en ø.

Der er tale om Masnedø Kalv på 2,3 hektar, der ligger nær Vordingborg syd for Sjælland.

Men prisen, den forblev hemmelig.

Nu har Boliga offentliggjort salgsprisen, skriver TV 2 Øst.

Masnedø Kalv fra luften.

7,3 millioner kroner skulle der langes over disken for øen, som Per Wimmer nu kan benytte, som han har lyst til.

Det er væsentligt under udbudsprisen, der i sin tid lød på 10 millioner kroner. Sidenhen blev den pris sat ned til 8.295.000 kroner, inden forretningsmanden fik forhandlet prisen ned med yderligere en million.

»Det var lidt et impulskøb for at være helt ærlig,« siger Per Wimmer til Boliga.dk.

»Jeg sad med min mor og kiggede ud over vandet ved vores sommerhus i Korsør, da vi så et fly på himlen. For at finde ud af, hvor det skulle hen, gik vi ind på en flyradar-app, hvor jeg fik øje på en helikopter, der var på vej mod den private ø Egholm. Det fik mig til at spekulere over, hvor mange øer, der bliver solgt i Danmark, og efter lidt søgning på internettet fandt jeg ud af, at Masnedø Kalv var til salg,« siger han.

14 dage efter var øen hans.

På øen er der et sommerhus i form af en norsk bjælkehytte på 78 kvadratmeter. Øen skal ikke bruges kommercielt, men som et privat fristed.