En nat i september 2016 stod det berømte Svinkløv Badehotel omspændt af flammer.

Torsdag i år er dørene dog igen slået op til det berømte tilflugtssted i det nordjyske.

»Brandnatten var den værste i mit liv, men i dag er en rigtig god dag,« siger den ene halvdel af forpagterparret Louise Toft-Hansen.

Svinkløv Badehotel genåbner og ligner til forveksling til gamle badehotel. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Hun fortæller, at hun føler en sitren i hele kroppen, selv om receptionen for det genopståede hotel allerede er i gang.

Hun og ægtemanden, kokken Kenneth Toft-Hansen, har haft meget travlt op til åbningen, som officielt gælder fra fredag 10. maj 2019, mere end to et halvt år efter den altødelæggende brand har hærget.

Men selvom de har haft travlt, er alle detaljer ikke på plads endnu, afslører hun.

Det er dog ikke noget, det utrænede øje har nemt ved at spotte.

'Den gule stue' er et af de bedst kendte steder fra Svinkløv Badehotel. Her ses det i den nye bygning. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Hvis ikke det var for den milde duft af maling i luften og mangel på slidte detaljer, så ville man ikke kunne se, der var tale om et nyt hotel.

De hvide vægge, lofter og gulve giver den helt rette anonyme ramme, som leder opmærksomheden ud mod det vilde Vesterhav, klitterne og den grå himmel, der hænger over Svinkløv denne torsdag.

»Svinkløv ligger i vores allesammens dna, og jeg er meget glad for at stå her i dag,« siger borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade.

Som kender af hotellet kan han fortælle, at det ydre ligner fuldstændig sig selv, mens der dog er ændret en smule på det indre.

Kenneth Toft-Hansen, forpagter af hotellet, var rørt til tårer ved receptionen for det nyåbnede hotel. Her ses han et par dage inden receptionen. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Blandt andet er der kommet et topmoderne køkken i hotellet.

Louise Toft-Hansen fortæller, at hun er glad for resultatet.

»Det har været hårdt at nå hertil. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men jeg synes virkelig, det er blevet alt, hvad jeg kunne ønske,« siger hun og uddyber:

»Jeg synes, det er blevet Svinkløv Badehotel 2.0 lige efter mine ønsker.«

Her ses et værelse på første sal i det genopførte Svinkløv Badehotel, der brændte i september 2016. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Ud ad vinduerne ser man klitter og bølger, men også i glasset kan man finde bevægelse.

Vinduesglasset ser ud til at være håndlavet, som man ville finde det i et ældre hus. I 'Den gule stue' er gæsterne samlet for at høre forpagterparret sige et par ord.

I det berømte rum finder man også et stort piano, hvorpå der bliver spillet et stykke musik. Efter den korte tale og musikken spørger en af de fremmødte, om hun må holde en tale. Det siger forpagter Kenneth Toft-Hansen nej tak til. De ønsker ikke taler på denne dag.

Da han kommer ud og siger farvel til de gæster, der går tidligt, efter den officielle del af receptionen er overstået, kan man se, han har grædt. Han rækker hånden ud til nogle, og der bliver også givet kram.

Gavlen på den nye udgave af det gamle badehotel. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Bestyrelsesformanden i fonden bag hotellet, Steen Royberg, fortæller, at han er meget glad for at stå, hvor han står denne torsdag.

»Jeg er stolt af, at vi havde en bestyrelse, som rykkede sammen om at få det her hotel op at stå,« siger han.

Pressen er ikke en del af resten af dagen, og der skal nu lukkes sammen om den ro og fred, som mange gæster har nydt på stedet, før branden hærgede.

Og for dem, der har lyst, er det endnu en gang muligt at nyde udsigten til Vesterhavet fra Svinkløv Badehotel.