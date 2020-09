'Kom aldrig med den replik igen, Mette.'

Det er meldingen fra Mads Engholm, som er landsformand for foreningen Bedre Psykiatri, til statsminister Mette Frederiksen (S).

Hendes replik vender vi tilbage til.

B.T. kunne mandag fortælle om psykisk syge Line, der blev udskrevet fra hospital til et bosted samme dag, som regeringen besluttede at lukke store dele af Danmark ned.

22-årige Line blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling på et hospital 11. marts, der var præcis den dag, hvor statsminister Mette Frederiksens valgte at lukke det meste af Danmark ned. Line havnede på sit bosted, hvor der var færre ansatte end normalt, og det fik klare konsekvenser. Foto: Privat Vis mere 22-årige Line blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling på et hospital 11. marts, der var præcis den dag, hvor statsminister Mette Frederiksens valgte at lukke det meste af Danmark ned. Line havnede på sit bosted, hvor der var færre ansatte end normalt, og det fik klare konsekvenser. Foto: Privat

Derfor måtte kommunen hjemsende flere ansatte på bostedet, hvor Line endte med at tage en overdosis og igen måtte indlægges.

Og Line er ikke alene. En undersøgelse foretaget af Bedre Psykiatri viser, at mennesker med psykisk sygdom har fået det værre under coronakrisen.

Næsten halvdelen af de pårørende, helt præcist 45 procent, vurderer, at den syges sygdomstilstand er forværret som følge af corona-situationen, viser undersøgelsen, der blev foretaget i maj.

»Samtidig med, at man skar ned på støtten til folk på bostederne, så der var færre ansatte på arbejde, så blev det også sværere i en lang periode at få lov at besøge beboerne. Det gjorde, at folk, der var afhængige af nære kontakter for at føle sig trygge, blev angste,« siger Mads Engholm og tilføjer:

Så hårdt har coronakrisen ramt psykisk syge En undersøgelse foretaget af Bedre Psykiatri viser, at nedlukninger, besøgsrestriktioner og sociale begrænsninger har haft store negative konsekvenser for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Her er hovedresultaterne: Næsten halvdelen (45 pct.) af pårørende vurderer, at den syges sygdomstilstand er forværret som følge af corona-situationen.

To ud af tre (64 pct.) pårørende mener, at det er blevet sværere for den syge at få den nødvendige hjælp som følge af corona-krisen.

To ud af tre (63 pct.) pårørende har været ekstraordinært belastet som følge af corona-situationen de sidste fem uger.

Næsten tre ud af fire pårørende (70 pct.) frygter, at den syges situation og tilstand vil blive forværret som følge af corona-situationen. Kilde: Bedre Psykiatri

»Hvis folk i forvejen har angst, så er det jo angst med angst på.«

Coronakrisen har altså været hård mod både de psykisk syge og deres pårørende.

Tilbage til Mette Frederiksens udtalelse, der nu får kritik.

Den 30. marts sagde hun følgende på et pressemøde i Statsministeriet:

Statsminister Mette Frederiksen (S) på seneste pressemøde i Statsminiseriet. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) på seneste pressemøde i Statsminiseriet. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

»Vi beder de svageste om at være de stærkeste. Det er et barskt budskab. Jeg ved godt, at mange med psykisk sårbarhed har det ekstra svært. Det er vanskeligt at lide af angst i en tid med corona. Det er tungt at være ensom, når de få kontakter, man har, skal holde afstand.«

Og det er netop den udmelding, Mads Engholm ikke vil høre igen.

»Mette Frederiksen har sagt, at nu må de mest sårbare være de stærkeste. Nu synes jeg, hun har brugt den replik. Nu er det måske os andre, der skal være stærke til gavn for de udsatte,« siger han.

Mads Engolm fortæller, at den seneste tids stigning i coronasmittede har gjort frygten større blandt både de psykisk syge og pårørende.

Mads Engholm er landsformand for foreningen Bedre Psykiatri. Foto: Bedre Psykiatri Vis mere Mads Engholm er landsformand for foreningen Bedre Psykiatri. Foto: Bedre Psykiatri

I hvert fald er der flere og flere, der ringer til rådgivningen hos Bedre Psykiatri med den frygt.

»Jeg er bekymret for, at det kan få voldsomme konsekvenser, hvis disse mennesker, der havde det svært i foråret, nu igen skal være stærkest,« siger han og tilføjer:

»Hvis nogen skal have mulighed for stadig at mødes med deres familie og pårørende, så hvad med at lade det være de psykisk syge og socialt sårbare den her gang?«

Lines mor, Pernille Friis Rønne, er enig.

»Jeg må som mor sige, at jeg var langt mere bange for, at min datter kom noget til via sine psykiske lidelser, end at hun fik corona,« siger Pernille Friis Rønne. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere »Jeg må som mor sige, at jeg var langt mere bange for, at min datter kom noget til via sine psykiske lidelser, end at hun fik corona,« siger Pernille Friis Rønne. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

»Under Lines indlæggelser i maj var der besøgsforbud på hospitalet, hvor vi udelukkende kunne have telefonisk kontakt med hende. En ret svær situation, når hun under indlæggelser plejer at få besøg mange gange ugentligt – hvis ikke dagligt. Så ja – hvis forskellige risici skal afvejes, mener jeg ikke, det er de psykisk sårbare, der skal holde for,« siger hun.

B.T. bad i sidste uge Statsministeriet kommentere frygten og kritikken fra formanden for Bedre Psykiatri. Men meldingen er, at statsminister Mette Frederiksen ikke har nogen kommentarer.

Mads Engholm, har du noget vigtigt at sige til regeringen, hvis den igen beslutter at lukke ned på bostederne grundet stigningen i coronasmittede?

»Jeg synes, at det er utroligt vigtigt, at de sørger for, at de mennesker, der er mest udfordret i vores samfund, ikke en gang til er dem, der skal gøre mest,« siger landsformanden.