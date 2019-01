En bytur kort før nytår havde nær kostet 24-årige Tobias Henriksen livet.

I et uopmærksomt øjeblik puttede en ukendt gerningsmand noget i hans drink. Få dage senere satte hans lever ud. Og kort efter hans hjerte.

Undersøgelser foretaget på Hvidovre Hospital har sidenhen vist, at Tobias blev forgiftet med stoffet fantasy, som ofte bliver brugt ved bedøvelses-voldtægter.

I et langt opslag på Facebook har Tobias Henriksen beskrevet den uhyggelige episode, der var rystende tæt på at koste ham livet.

Fantasy - også kaldet GHB - er et stærkt bedøvelsesmiddel, som typisk kommer i en klar, farve- og lugtløs væske. GHB kan være ekstremt farligt at indtage, fordi afstanden mellem en normal rusdosis og dødelig dosis er meget lille. Arkivfoto Vis mere Fantasy - også kaldet GHB - er et stærkt bedøvelsesmiddel, som typisk kommer i en klar, farve- og lugtløs væske. GHB kan være ekstremt farligt at indtage, fordi afstanden mellem en normal rusdosis og dødelig dosis er meget lille. Arkivfoto

B.T. har været i kontakt med Tobias Henriksen, men han ønsker ikke medvirke i et interview, da han fortsat er for medtaget af hændelsen og blot ønsker at komme sig hurtigst muligt.

B.T. har fået lov til at referere fra Tobias’ oplevelse, som den står beskrevet i opslaget på Facebook.

Fra bar til bar

Det hele starter to dage før nytår lørdag den 29. december. Tobias og fem venner beslutter sig for at tage i byen.

De hopper fra bar til bar i og omkring Gothersgade, der ligger ved Kgs. Nytorv i indre København, og fester til godt ud på natten.

Gothersgade i København K. er - udover at være en fast del af Livgardens daglige rute gennem byen - hjemsted for en lang række barer og klubber med licens til at servere alkohol til den lyse morgen. Vis mere Gothersgade i København K. er - udover at være en fast del af Livgardens daglige rute gennem byen - hjemsted for en lang række barer og klubber med licens til at servere alkohol til den lyse morgen.

»Jeg bliver kørt hjem af min vens kæreste kl. 4 om natten. Humøret har været højt hele aftenen, og jeg har ikke følt mig påvirket af andet end alt for meget alkohol,« skriver Tobias i opslaget.

Dagen efter vågner han med det, han selv beskriver som »kæmpemæssige tømmermænd«.

Det har han gjort før, og han tænker derfor ikke videre over det.

Alt kommer op igen

Men 'tømmermændene', som i Tobias' tilfælde normalt fortager sig i løbet af 24 timer, fortsætter. Og to dage efter har han det stadig lige så skidt.

Han kan hverken spise eller drikke, og det, han forsøger at få indenbords, kommer op igen.

Omkring kl. 18 den 31. december ringer Tobias til 1813, da han selv begynder at undre sig over de meget vedhængende tømmermænd.

1813-centralen sender en ambulance ud til Tobias’ adresse.

»Der kommer så to rigtig flinke unge mænd, og jeg kommer ud og ligger i ambulancen, og de får taget nogle prøver og lyttet lidt hist og her. Alt så fint ud. Samme besked som fra 1813, 'det er nok bare tømmermænd',« skriver Tobias i oplslaget.

Min krop bliver stiv, ryster, fingrene låser, og jeg får en hvid fråde om munden. Tobias Henriksen

Han finder tilbage til sofaen og vågner kl. 24 og ser på tv’et det nye år blive ringet ind.

Dagen efter vågner Tobias med endnu flere mavesmerter.

Hans forældre overtaler ham til at tage på Hvidovre Hospital, hvor en læge tilser ham og ordinerer en enkelt pille mod mavesyre. Han bliver sendt hjem igen.

Tobias tager hjem til sine forældre, som serverer en skive franskbrød og en cola. Men alt kommer retur.

Føtste gang Tobias Henriksen henvender sig på Hvidovre Hospital, bliver han sendt hjem med en enkelt pille mod mavesyre. Foto: Claus Bech Andersen Vis mere Føtste gang Tobias Henriksen henvender sig på Hvidovre Hospital, bliver han sendt hjem med en enkelt pille mod mavesyre. Foto: Claus Bech Andersen

»Klokken 4 om natten til onsdag står mine forældre og kigger på mig og siger: 'Du skal altså på hospitalet igen'.«

De bekymrede forældre er sikre på, at der er noget galt. Det er ikke normalt at have det sådan fire dage efter en bytur.

Og de har ret. Noget er galt.

Tårnhøje levertal

Da Tobias kommer ind - igen på Hvidovre Hospital - kan lægen godt se, at den er gal.

De tager en urinprøve og sender ham til ultralydsscanning af maveregionen. Men scanningen viser ingenting.

Tobias bliver med ondt i maven og kvalme kørt op på Gastroenheden, hvor de behandler alle former for mave-tarmsygdomme.

Og her kommer svaret. I hvert fald på noget af det.

En blodprøve viser, at Tobias’ levertal er høje. Alt for høje.

Flere mistænker forgiftning Det landsdækkende rådgivningcenter Giftlinjen ved Bispebjerg Hospital i København får flere henvendelser fra folk, der mistænker, at de er blevet forgiftet i byen. På otte år er antallet af henvendelser firedoblet. 2018: 190 2017: 199 2016: 126 2015: 95 2014: 105 2013: 74 2012: 84 2011: 87 2010: 45 Kilde: Giftlinjen

Enzymet ALAT, som siver ud i blodet, når levercellerne dør, ligger over 100 gange højere end normalværdien.

En rask mand skal have værdier på mellem 10-70 U/L. Tobias ligger på 8300.

»De tager nu endnu flere prøver, for det tal skulle slet ikke kunne blive så højt,« skriver Tobias.

Fra ondt til værre

Timerne går, og Tobias får endnu mere ondt i maven.

»Jeg får lidt smertestillende mod mavesmerterne, og få minutter efter begynder det at brænde i hele kroppen, og min krop bliver stiv, ryster, fingrene låser, og jeg får en hvid fråde om munden, min mor får rejst mig op i sengen, og der bliver tilkaldt hjælp.«

Tobias hjerte stopper med at slå.

»Der kommer personale alle steder fra, og straks står der 10-15 mennesker på stuen, og mine pårørende bliver sendt ud,« skriver Tobias, som må have fået det fortalt efterfølgende.

Læger og sygeplejersker går i gang med hjertemassage og må gøre det over to omgange, fordi Tobias’ system endnu en gang lukker ned.

Det er ikke kun Tobias lever, den er er gal med. Imens han er på Hvidovre Hospital sætter hans hjerte ud, og lægerne må over to omgange få det til at slå igen. Tobias husker ingenting, blot at hans mor græder, når hun får lov til at se sin søn igen. Arkivfoto. Vis mere Det er ikke kun Tobias lever, den er er gal med. Imens han er på Hvidovre Hospital sætter hans hjerte ud, og lægerne må over to omgange få det til at slå igen. Tobias husker ingenting, blot at hans mor græder, når hun får lov til at se sin søn igen. Arkivfoto.

»Der går 25 minutter, før døren til stuen går op, og mine pårørende får lov til at komme ind. Jeg kigger bare på min mor og spørger, hvorfor hun græder. Det eneste, jeg husker, er, at jeg får det varmt, og så står min mor og græder.«

Tobias bliver herfra kørt på intensiv, hvor de kobler alverdens ledninger til hans unge krop. Han bliver CT-scannet, men de vitale organer viser ingen fejl.

Dagene går, og lægerne pumper konstant modgift i Tobias.

Fem dage senere - den 6. januar - er levertallet på 2170, og Tobias' lever formår nu at arbejde tallet ned uden medicin.

Folk, der gør sådan noget, er simpelthen nogle klaphatte! Tobias Henriksen

Tobias er afkræftet, men kan gå uden støtte, og mandag den 7. januar bliver han udskrevet.

Forgiftet med fantasy

Efterfølgende prøver viser, at Tobias er blevet forgiftet med fantasy - også kaldet GHB.

Et stærkt bedøvelsesmiddel, som typisk kommer i en klar, farve- og lugtløs væske. Over for B.T. fortæller overlæge og rusmiddelekspert Henrik Rindom, at stoffet stort set ikke kan smages, hvis det bliver blandet op.

GHB kan være ekstremt farligt at indtage, fordi afstanden mellem en normal rusdosis og dødelig dosis er meget lille.

Tobias ved ikke, hvem, der har puttet det i hans drink. Han ved ikke, hvor det er sket. Eller hvorfor.

Det eneste, han ved, er, at han næsten mistede livet, fordi nogen forgiftede hans drink, imens han var ude for at more sig.

»Folk, der gør sådan noget, er simpelthen nogle klaphatte!,« skriver Tobias.

Flere uhyggelige tilfælde

Tobias' historie om at blive forgiftet i nattelivet står langt fra alene.

Nogenlunde samtidig med Tobias' hændelse i december sidste år måtte to teenagere på henholdsvis 16 og 17 indlægges på sygehuset i Slagelse.

Uafhængigt af hinanden blev de akut dårlige efter at have indtaget drinks på en bar i Næstved. Politiet ved endnu ikke, hvilket stof de to drenge blev forgiftet med, eller hvem der stod bag.