Stofferne, der typisk bruges til at forgifte eller bedøve med i nattelivet, er ekstremt flygtige.

Det betyder, at man kun har få timer til at indsamle spor, inden de er ude af kroppen igen.

Derfor er det ifølge overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom ekstremt vigtigt, at man handler hurtigt, hvis man har den mindste mistanke til, at nogen kan have puttet stoffer i ens drink.

»Hvis man fatter mistanke, skal man tage en urinprøve hurtigst muligt. Og senest dagen efter,« siger Henrik Rindom og henviser til, at man på apoteket kan få små plastikbægere til urinprøver.

Flere mistænker forgiftning i nattelivet Det landsdækkende rådgivningcenter Giftlinjen ved Bispebjerg Hospital i København får flere henvendelser fra folk, der mistænker, at de er blevet forgiftet i byen. På otte år er antallet af henvendelser firedoblet. 2018: 190 2017: 199 2016: 126 2015: 95 2014: 105 2013: 74 2012: 84 2011: 87 2010: 45 Kilde: Giftlinjen

Henrik Rindom understreger, at man helst skal forsøge at få taget en blodprøve, da den er mere præcis, men at urinen - såfremt den er taget i tide og sat på køl - også fungerer.

»Gør man det dagen efter, er det stadig muligt at spore stofferne,« siger Henrik Rindom.

Kan ikke smage det

Ifølge overlægen er det typisk det stærke bedøvelsesmiddel fantasy - også kaldet GHB - der bruges til at forgifte, bedøve eller sløve med i nattelivet.

Fantasy kommer typisk i en klar, farve- og lugtfri væske, som stort set ikke kan smages, hvis det bliver blandet op i en drink.

Fantasy - også kaldet GHB - er et stærkt bedøvelsesmiddel, som typisk kommer i en klar, farve- og lugtløs væske. GHB kan være ekstremt farligt at indtage, fordi afstanden mellem en normal rusdosis og dødelig dosis er meget lille. Arkivfoto Vis mere Fantasy - også kaldet GHB - er et stærkt bedøvelsesmiddel, som typisk kommer i en klar, farve- og lugtløs væske. GHB kan være ekstremt farligt at indtage, fordi afstanden mellem en normal rusdosis og dødelig dosis er meget lille. Arkivfoto

»Fantasy - eller GHB - smager måske en anelse salt, hvis det er lavet ordentligt, og det er desværre meget nemt at lave selv,« siger Henrik Rindom og henviser til talrige eksempler på, at folk selv har lavet fantasy hjemme på køkkenbordet, fordi det ikke kræver den store kemiske kunnen.

Kræver meget lille dosis

Udover fantasy er det kun få andre stoffer, der kan bruges til at gøre drinksene sløvende.

Det er typisk stoffer, der ligesom fantasy giver blackout og vedvarende hukommelsestab.

Det kan være medicinske bedøvelsesmidler som rohypnol og ketamin.

Især med sidstnævnte skal der - ligesom ved brugen af fantasy - meget små doser til, før det virker, siger Henrik Rindom.

»Med ketamin eller GHB skal der ikke en særlig stor dosis til, før det får den tilsigtede effekt.«

Begge stoffer er enormt giftige, fordi afstanden mellem en normal rusdosis og dødelig dosis er meget lille.

Det fik 24-årige Tobias Henriksen lov til at mærke på egen krop, da en forgiftning af fantasy kort før nytår over to omgange fik hans lever til at sætte ud og hans hjerte til at stoppe.