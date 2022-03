Henvendelserne har i den seneste tid været »adskillige« – og nu advarer Forbrugerombudsmanden direkte mod hjemmesiden.

»Vi har fået mange klager over hjemmesiden Vurderebil.dk, og efter vores opfattelse er forbrugerne ikke forpligtet til at betale, hvis de modtager en opkrævning eller bliver truet med inkasso,« siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

På hjemmesiden kan man få vurderet værdien af sin bil ved blot at indtaste registreringsnummeret.

Umiddelbart fremgår det ikke, at det er en service, der koster penge. Heller ikke i de annoncer, der kører på eksempelvis Facebook eller når folk bliver kontaktet i e-mails.

Her står prisen med småt på hjemmesiden (i den røde ring). Vis mere Her står prisen med småt på hjemmesiden (i den røde ring).

»Prisen for vurderingen fremgår ikke af annoncerne. På hjemmesiden kan man kun se prisen på vurderingen ved at scrolle ned på siden under den blå 'send til'-knap. Prisen står med lille skrift på lysegrå baggrund,« som det lyder i en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden.

Men kunder, der taster deres nummerplade ind på Vurderebil.dk, får tilsendt en regning på 990 kroner.

Og kigger man på Trustpilot er det tydeligt, at brugere af hjemmesiden ikke opdager, at det koster penge. Her hagler de dårlige anmeldelser ind. Her er nogle af kommentarerne, der følge med om Vurderebil.dk:

'Fup og svindel fra ende til anden.'

'Det er et rent svindelfirma. Burde være stoppet allerede.'

'Jeg røg også i fælden. Hvor er jeg lettet over at læse at jeg ikke er alene. Jeg lader være med at betale. Tak til dem der har politianmeldt firmaet.'

'Gratis bilvurdering! Vorherre bevares! Sidder med en regning på 990, jeg selvfølgelig ikke betaler.'

I pressemeddelelsen fra Forbrugerombudsmanden advarer man derfor mod at benytte siden.

»Hvis forbrugerne modtager opkrævninger og varsler om inkasso, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at forbrugerne ikke betaler,« står der.

Den danske forbrugervagthun har ligeledes konstateret, at betalingerne via Belgien ender hos en lettisk statsborger med adresse i Litauen. Derfor er myndighederne i det baltiske land ligeledes blevet kontaktet.