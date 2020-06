Utrygge forældre har taget trafiksikkerheden i egen hånd og opsat børnedukker i vejkanten i landsbyen Kattinge. Bilisterne har reageret ved at sænke farten.

I løbet af maj måned har den lille landsby Kattinge i Roskilde Kommune fået otte nye beboere.

De er lavet af halm, der er stoppet godt ned i gammelt genbrugstøj, så de ligner små børn, og så er de sat helt ud til vejen på trehjulede cykler og legeheste.

Akkompagneret med store farvestrålende skilte, skal børnedukkerne minde gennemkørende bilister om, at Kattinge er en by med massevis af børn, der leger helt ud til vejen, og at bilisterne derfor godt må sætte farten ned. Både landsbyens legeplads og boldbane ligger nemlig klos op ad Kattinge Bygade, der fører trafikanter hele vejen igennem landsbyen.

»Vejen er rigtig farlig, og den løber lige der, hvor børnene leger og spiller fodbold, og de større børn skal jo passere vejen både morgen og eftermiddag, når de skal til og fra skole. Så børnene bliver hele tiden udsat for trafikken,« siger Jesper Tornberg, initiativtager til dukkeopførelsen og far til to, til TV 2 Lorry.

»Trafikken stiger år for år, og det bliver mere og mere utrygt at være langs vejen her i byen,« siger Jesper Tornberg.

Fartgrænsen på vejen er 40 kilometer i timen, men beboerne i byen oplever, at en del bilister kører væsentligt hurtigere, og det skaber utryghed.

»Vi bor lige ud til vejen, så jeg er urolig, hver gang børnene siger, at de lige løber ud og leger. Man får hjertet helt op i halsen og skal lige minde dem om at kigge til både højre og venstre, for nogle af bilisterne kører virkelig hurtigt forbi,« siger Sofie Aalborg, der er mor til to, og som har hjulpet en del med at lave dukkerne.

Landsbylauget har siden 2002 kæmpet en kamp med kommunen for at få opsat fartdæmpende trafiktiltag som vejbump, blomsterkasser og andre former for chikaner. Men hidtil altså uden held, og det er netop derfor, at de nu har taget trafiksikkerheden i egen hånd.

»Det er jo en nødløsning, og det er selvfølgelig også kun noget, der er sat op midlertidigt, men vi har kunnet se, at det virker. Ligeså snart vi satte dukkerne op ude ved vejen, kunne vi se, at bilisterne sænker farten,« siger Jesper Tornberg.

Lignende trafiktiltag dukker op flere steder

Både landsbyens børn og voksne har været involveret i dukkeprojektet. En søndag i maj mødtes høj og lav for at lave både dukker og skilte, for på den måde at gøre børnene opmærksomme på, at de skal holde godt øje med trafikken.

»Vi gør jo alt, hvad vi kan for at lære børnene, at trafikken altså er farlig, for det kan hurtigt gå galt,« siger Jesper Tornberg.

Løbende er der blevet lavet flere skilte, så bilister nu møder både skilte og dukker på alle indfaldsveje.

»Nogen bilister kan jo ikke se forskel på dukkerne og rigtige børn, og så bremser de lige en ekstra gang, og så er de nede i fart, og det kan vi jo godt lide,« siger Jesper Tornberg.

Kattinge er langt fra det første sted, hvor private forsøger at bilde bilister ind, at børn er på vej ud på vejen.

TV 2 Lorry har tidligere beskrevet, hvordan en trehjulet børnecykel blev placeret strategisk i vejkanten i Kirke Hyllinge, og i Sengeløse er det samme for nylig sket, efter at vejen en dag blev rød af blod, da en hund blev dræbt af en bil.

»Det var et øjebliks uopmærksomhed og lidt for meget fart, og så røg der en hund,« siger Michael Kraul, der bor i Sengeløse.

Han har længe været irriteret over fartglade bilister omkring hans bolig. Derfor har han nu låst et barnebarns aflagte cykel fast til et vejskilt ude ved vejen.

»Man må køre 40 kilometer i timen her, men der er desværre folk, der godt kan finde på at køre 80. Jeg frygter jo, at det en dag er et barn, der bliver påkørt, for der bor mange børnefamilier her, og løber bare et enkelt barn ud på vejen, jamen så kan ulykken ske,« siger Michael Kraul.

Rådet for Sikker Trafik roser private trafiktiltag

Hos Rådet for Sikker Trafik klapper direktør, Mogens Kjergaard, i hænderne over borgernes initiativ.

»De udviser en høj grad af kreativitet, det må man sige, og så virker det faktisk, for det får folk til at sætte farten ned.«

»Helt automatisk bliver bilisternes hjerne sat til at tænke, at hvis der er en trehjulet cykel, så må der også være små børn, og dem vil man som bilist gerne passe på. Og det kan man altså aflæse i den kørsel, de så har på den pågældende strækning,« siger Mogens Kjergaard Møller til TV 2 Lorry.

Men selvom Rådet for Sikker Trafik altså roser borgerne, så er de bekymret for baggrunden for tiltagene.

»Det er jo et udtryk for, at der er nogle borgere, der er utrygge ved, at der bliver kørt alt for hurtigt på netop det sted, hvor de bor, og hvor deres børn løber og leger. Så det jo også et lille råb om hjælp,« siger Mogens Kjergaard Møller.

Desværre findes utrygheden ikke kun i Kattinge, Kirke Hyllinge og Sengeløse. Undersøgelser viser, at mange borgere overalt i landet er bange for at sende deres børn ud i trafikken.

»Der er omkring trekvart millioner mennesker i Danmark, der bor ud til landeveje eller som bruger landevejene, og 80 procent af dem føler sig utrygge ved at lade deres børn køre til skole og den slags. Så utryghed og trafiksikkerhed hænger altså meget sammen,« siger Mogens Kjergaard Møller.

I Kattinge oplever beboerne, at dukkerne har haft en god effekt på hastigheden, og at bilisterne dermed har taget godt imod den venlige påmindelse om at køre efter forholdene.

»Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser, og bilisterne har faktisk sænket farten. De vinker nu til os, og flere har også rullet vinduerne ned og rost os for det gode initiativ,« siger Jesper Tornberg, der håber, at dukkerne kan få kommunen til at indse, hvor meget beboerne faktisk ønsker fartdæmpende trafiktiltag af mere permanent karakter.