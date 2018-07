Børn helt ned til 12-års alderen er blevet tilbudt hash af pushere på legepladsen og ved Højvangskolen i Stavtrup ved Århus. Det får nu de bekymrede forældrene til at tage sagen i egen hånd. De er begyndt at patruljere i området for at få hash-handelen stoppet.

»Det er nyt, at det foregår på skoleområdet her, og at børn ned til 12-års alderen bliver tilbudt det. Vi vil gerne have, at vores børn skal kunne færdes trygt og kunne gå op på legepladsen og spille fodbold uden at blive en del af det miljø,« Thomas Kold, der selv har et barn, der skal til at gå i 9. klasse på Højvangskolen, til Århus Stiftstidende.

Onsdag aften var han en af de forældre fra Stavtrup, som mødtes ved legepladsen for at demonstrere mod hash-handlen i området. Flere af deres børn har oplevet at få tilbudt rusmidlet både på legeplasen, ved Højvangskolen og i de lokale supermarkeder.

Forældrene har forståelse for, at politiet ikke har ressourcerne til at patruljere i Stavtrup hver dag. Derfor har forældrene valgt selv at danne et hold, der kan gå rundt og patruljere i området om aftenen. De håber, at det vil få pusherne til at forsvinde fra Stavtrup og lade deres børn være i fred.

Østjyllands Politi er bekendt med, at der bliver solgt hash i Stavtrup, men mener ikke, at problemet er større i Aarhus-forstaden end så mange andre steder. Vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Gert Bisgaard, fortæller til Århus Stiftstidende, at politiet rykker ud, når de får anmeldelser, hvis de har en patruljevogn i nærheden af Stavtrup.

Han opfordrer borgerne i byen til at være opmærksomme på mistænksomme forhold og anmelde det, hvis de oplever hash-salg i området. Det vil især hjælpe politiet, hvis anmelderen kan komme med et signalement på de mistænkelige personer og noterer sig nummerpladen på pushernes biler.