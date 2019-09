Løb med søndag 6. oktober - Eremitageløbet går i blodet, og for mange er E-dagen i skoven 'hellig'.

Dyrehaven er skoven, vi alle elsker, og Eremitageløbet var startskuddet til en bevægelse, som har gjort Danmark til en nation af løbere.

Engang var Eremitageløbet det eneste motionsløb i Danmark. Nu er der omkring 1.500 større eller mindre løb om året, og langt over én million danskere løbetræner regelmæssigt for sundhed og velvære.

De første 50 år har 667.886 løbere i alderen 4-96 år gennemført E-løbet, og nedtællingen til det 51. Eremitageløb søndag 6. oktober går snart ind i sin sidste fase.

Arrangørerne fra Københavns Idræts Forening og Københavns Skiklub byder velkommen til motionsfesten i nationalskoven. Læs mere og tilmeld dig familien Danmarks motionsløb nr. 1 på elob.dk.

Da Eremitageløbet fejrede 50 års jubilæum i 2018, havde 23 motionspionerer været med hvert eneste år. Flertallet er også med i år, og B.T. har talt med tre af dem.

Bent Høyer-Hansen og Bjørn Ask Hansen er klar i skoven for 51. gang, mens en knæoperation har sat en stopper for Slawek Szrenks eventyr i Dyrehaven.

E-dagen er 'hellig'

Bent Høyer-Hansen skruer tiden 50 år tilbage. Dengang motionsbevægelsen startede.

»Vi var ikke meget for at vise os frem i 1969. Jeg husker, hvordan vi sneg os af sted efter mørkets frembrud til sjove kommentarer fra forbipasserende. Rigtige løbesko kendte vi ikke. Vi løb i flade, brune sko, som man brugte i militæret,« mindes han.

»Min far havde tilmeldt sig det første Eremitageløb, men kunne ikke løbe på grund af brok. Min bror Henrik og jeg besluttede at stille op i stedet. Vores far var i skoven som tilskuer og dukkede op fire steder på ruten for at heppe på os.«

For den 72-årige pensionerede ingeniør fra Gentofte er E-dagen 'hellig'.

»Jeg har været så heldig, at den ikke er ramt sammen med vigtige familiebegivenheder, og to operationer blev planlagt, så de ikke kolliderede med løbet,« siger han.

Bent Høyer-Hansen har holdt en længere pause efter 50-årsjubilæet og plejet knæ- og fodskader, men er nu tilbage på sine gamle træningsløjper i Dyrehaven og omkring Lyngby Sø og Gentofte Sø.

»Det bliver ikke nåletid i år. Jeg lunter af sted og nyder det. Jeg har altid været fascineret af stemningen i Dyrehaven,« siger han.

Ambassadøren fra Kølkær

Bjørn Ask Hansen, 75, er fra Kølkær 15 kilometer sydøst for Herning og den eneste løber fra Jylland, der har været med i samtlige 50 Eremitageløb.

»Jeg glæder mig til nr. 51 og vil blive ved at tage turen til Dyrehaven, så længe jeg kan. Jeg nyder hvert løb og hilser på mange løbevenner i skoven,« siger den tidligere tekstilfabrikant.

»Jeg spekulerer ikke så meget over, hvor hurtigt jeg løber. Der dukker jo altid nogle småskavanker op med alderen. Nu handler det bare om at være med.«

Af de 23 løbere, der fejrede 50-årsjubilæum, var Bjørn Ask Hansen den hurtigste jubilar med imponerende 1.09.46, så der er stadig fart på gennem skoven, selv om han ikke har samme speed som i 70’erne, hvor hans bedste tid var 48.16 på en distance, der var omkring 500 meter længere end i dag.

»Engang var vi 15 Herning-løbere, som tog toget til København, blandt andet nu afdøde Rudolf Thalund, som vandt Eremitageløbet i 1970 og 1973. Det var den årlige festudflugt. Nu er vi kun to. Jens Ole Krogh er godt nok flyttet til Fur, men vi regner ham stadig som Herning-løber,« siger Bjørn Ask Hansen.

Den stovte midtjyde fra Herning Orienteringsklub er en af Eremitageløbets ambassadører. Et naturligt valg, som han modtog med glæde og stolthed.

»At være ambassadør for sund livsstil og motion og blive forbundet med dette vigtige tema for alle mennesker er en ære,« siger han.

Slawek Szrenk: »Jeg har nået det, jeg skal«

Det var 'alle gode gange 50' for Slawek Szrenk sidste år, og søndag 6. oktober prøver han noget, han aldrig har prøvet før.

Den 72-årige tidligere maskinkonstruktør fra Tårnby på Amager skal være tilskuer til Eremitageløbet.

»Jeg er den impulsive type og kan selvfølgelig ombestemme mig i sidste øjeblik og tilmelde mig på stedet. Men jeg må nok se i øjnene, at 50-årsjubilæumsløbet var mit sidste løb. Nu vil jeg heppe på en kollega fra min tid på B&W, Søren Hansen. Han var ikke med det første år og skal i år løbe for 50. gang,« siger han.

»For to en halv måned siden fik jeg et nyt knæ, og til november kommer turen til det andet. Hvert eneste løb i Dyrehaven har været en fantastisk oplevelse, men alt har en ende. Jeg har nået det, jeg skal.«

Den humørsprudlende fighter Slawek Szrenk kom som 10-årig sammen med sine forældre til Danmark fra Polen. Han har altid været i bevægelse og dyrket idræt og blev sidste år kåret som årets mandlige Eremitageløber og hædret på B.T.

Da han fik nyheden, udbrød han: »Det er lige før, jeg får tårer i øjnene. Det er toppen af kransekagen efter 50 år som eremitageløber. Det kan ikke være større. Jeg er rørt, glad og stolt.«

Er det slut med E-løb, vil han dagligt blive mindet om løbet. Efter 40-årsjubilæumsløbet i 2008 fik han E-løbets logo, egebladet, med tallet 40 tatoveret på højre læg. Og op til sidste års jubilæum fik han et endnu flottere 50-årslogo tatoveret på venstre læg.