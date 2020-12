Folketingsmedlem for De Konservative Orla Østerby forlader partiet, oplyser han i en pressemeddelelse til TV Midtvest.

Han er derfor fremover løsgænger i Folketinget.

Til Avisen Danmark oplyser han, at det sker som en konsekvens af, at han i oktober blev beskyldt for grænseoverskridende adfærd over for sin partikollega Brigitte Klintskov Jerkel.

- Jeg gør det som en konsekvens af partiets håndtering af sagen i oktober, hvor jeg blev beskyldt for grænseoverskridende adfærd over for en kollega, skriver han i en kort besked til avisen.

Sagen kom frem i oktober, hvor politikeren også fik frataget alle sine ordførerskaber.

Det skete, efter at ledelsen i De Konservative blev gjort bekendt med, at han i 2017 udviste krænkende adfærd over for partifællen.

/ritzau/